Am Mittwoch, 6. Februar, beginnt die Aufführung um 19.30 Uhr (mit Pickertessen). Die nächste Vorstellung findet am Samstag, 9. Februar, ab 16 Uhr statt. Im Anschluss ist ein Entenessen geplant. Am Sonntag, 10. Februar, wird ab 14.30 Uhr gespielt. Es gibt Kaffee und Kuchen nach Karte. Am Mittwoch, 13. Februar, folgt ab 19.30 Uhr eine weitere Aufführung mit Pickert zum Sattessen. Am Freitag, 15. Februar, steigt ab 19.30 Uhr eine Aufführung mit anschließender Party. Den Abschluss bildet am Sonntag, 17. Februar, das Theaterfrühstück. Das Frühstück steht ab 9 Uhr bereit, die Vorstellung startet um 11 Uhr.