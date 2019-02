Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss in Lübbecke gestoppt CC-Editor öffnen

In Lübbecke wurde ein Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss von der Polizei gestoppt. Dabei fiel auch noch eine Führerscheinfälschung auf. Symbolfoto: Michael Gründel

Lübbecke . Am vergangenen Mittwoch hat die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Lübbecke einen 31 Jahre alten Autofahrer überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht nur unter Drogeneinfluss fuhr, sondern auch nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.