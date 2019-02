Landwirte erfahren in Brockhausen Neues über Gesprächsführung CC-Editor öffnen

Tomma Hangen vom Institut für professionelles Sprechen in Oldenburg referierte in Brockhausen zu Thema "Landwirtschaftlicher Dialog mit Verbrauchern". Foto: Karin Kemper

Brockhausen. Mit einem dicken Lob der Referentin endete die Vortragsveranstaltung "Landwirtschaftlicher Dialog mit Verbrauchern" des Ortslandvolksvereins Bad Essen im Gasthaus Tönsmeyer in Brockhausen. Tomma Hagen vom Institut für professionelles Sprechen in Oldenburg sagte: "Die Beteiligung war so, wie ich sie mir erträumt habe."