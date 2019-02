Bad Essen. Bersenbrücks Samtgemeindebürgermeister und Landratskandidat Dr. Horst Baier (SPD) hat der Gemeinde Bad Essen einen Besuch abgestattet. In dem Gespräch mit Bürgermeister Timo Natemeyer kamen aktuelle Herausforderungen beider Kommunen zur Sprache.

Ein Beispiel: Der Ausbau der Kinderbetreuungsangebote stellt beide Gemeinden vor große Herausforderungen. Steigende Kosten und weggefallene Beiträge für Kinder ab drei Jahren können durch Mittel des Landes Niedersachsen und durch die geplante Senkung der Kreisumlage teilweise aufgefangen werden.

Oberschulen stärken

In beiden Gemeinden ist eine steigende Nachfrage nach Plätzen als Folge der Beitragsfreiheit zu spüren. Ein Thema war auch die Notwendigkeit zur Stärkung der Oberschulen, die an vielen Stellen mit starker Konkurrenz zu kämpfen haben. Beide Bürgermeister waren sich einig, dass ein gutes Schulangebot vor Ort gehalten werden muss, um den Schülern weite Wege zu ersparen. Baier berichtete von der Oberschule in Ankum, die in Konkurrenz mit einer Haupt- und Realschule und einer Integrierten Gesamtschule in Nachbargemeinden steht. Der Rat in der Samtgemeinde Bersenbrück hat jetzt die Einrichtung eines gymnasialen Zweigs auf Grundlage einer Elternbefragung beschlossen. Baier erhofft sich dadurch, mehr Schüler in der Samtgemeinde zu halten. Unverständlich ist für Baier die gesetzliche Regelung, "dass Schüler Realschulen in anderen Gemeinden besuchen dürfen, auch wenn vor Ort eine Oberschule ist".



Thema Hafen

Dem Gast wurde das Angebot des "Willi-Busses" vorgestellt. Dies könne ein Vorbild für den gesamten Landkreis sein, so Baier. Timo Natemeyer berichtete von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung durch die enormen Investitionen bei Kesseböhmer in Dahlinghausen und Homann in Lintorf. Die Landkreisgesellschaft OLEG wurde in Sachen Homann für die Gemeinde als Dienstleister tätig und hat die Grundstücke entwickelt. Weitere Themen im Wittlager Land, die in den letzten Jahren prägend waren, kamen auch zur Sprache. In erster Linie waren dies die mögliche neue Trasse für die B 65 und der Hafen in Bohmte-Leckermühle.

Beide Gemeinden hatten und haben zudem große Investitionen im Bäderbereich zu tätigen. Von daher wären beide Bürgermeister über eine Strukturhilfe des Landkreises Osnabrück dankbar, der Bädern im Südkreis finanzielle Unterstützung gewährt habe.