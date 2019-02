Heithöfen. Christina Helsing absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) auf der Reitanlage von Judith Rolfes im beschaulichen Heithöfen in der Gemeinde Bad Essen.

Und das auf dem „Integrativen Reiterhof Zum Heideteil“, der diesen Titel erworben hat und verdient, weil es zu einem erheblichen Anteil hier je nach Wetter drinnen und draußen nicht um Hindernisse im üblichen Sinne des Reitsports geht, sondern um Therapeutisches Reiten zur Unterstützung einer positiven Entwicklung.

Motorische Probleme

Und das bei körperlich, geistig und seelischer Behinderung einschließlich Wahrnehmungsstörungen wie ADHS. Um bei Lähmungen, Spastiken und anderen motorischen Problemen die Muskulatur auf dem Pferdedrücken zu lockern und zu normalisieren, Erfahrungen mit allen Sinnen zu machen sowie Konzentration zu fördern und Ängste zu überwinden. „Die Kinder wollen wirklich, sie haben Interesse. Man muss sie nur manchmal überreden, wenn es etwas neu ist“, berichtet die FSJ-lerin beim Blick auf die Kinder in ihren frühen Stunden am Nachmittag. „Sie sind total dabei, man sieht Erfolge, aber auch mal Rückschläge. Dann versuchen wir, sie wieder aufzubauen, Motivation zu wecken, Angst zu nehmen“.

Auf dem Pferderücken

Bei Turnübungen auf dem Pferderücken kann leicht Angst aufkommen, runterfallen zu können, was das Kind ebenso vermuten kann wie deren Mutter und/oder Vater am Rand der Reithalle. Dann ist zureden, manchmal auch überreden angesagt, um bereits bei kleinen Erfolgserlebnissen in strahlende Augen sehen zu können. Dabei überlässt die FSJ-lerin gerne auch Eltern das Führen eines Vierbeiners am Seil, damit beide Seiten so Vertrauen aufbauen können, Klar, dass bei den Jüngsten auch ein besonders braves Pferd gewählt wird für den Einstieg ab drei bzw. vier Lebensjahren.

Soziale Tätigkeit

Bei diesem Erlebnis und damit Ergebnis in ihrer sozialen Tätigkeit strahlt Christina Helsing, die als sportlicher Typ natürlich gerne selbst auch reitet sowie Fußball im TuS Levern spielt. Inzwischen wieder nach einer im doppelten Sinne schmerzhaften Phase, denn nach einem Brustbeinbruch musste sie sechs Wochen „rumliegen“, um nun umso mehr wieder Bewegung und Sport auf dem Pferderücken oder mit dem Ball zu genießen.

Dabei hat sie eine mögliche Ausbildung zum Pferdwirt „abgehakt“, weil sie da „nicht so flexibel“ sein kann im Freizeitbereich. Eher kann sie sich nach einem entsprechenden Praktikum den Weg in der Bereich Bautechnik vorstellen, zunächst mal „gucken und Erfahrung sammeln“, was sie im Bildungswesen bis zum Abitur vermisst hat bei dem Erlebnis, dass ihre Geschwister an der Realschule „viel näher dran waren“ am Thema Berufsleben. Umso mehr genießt sie aktuell den Mix aus Erlebnis mit Kindern mit Handicap sowie dem Reitsport inklusiv Stallarbeit.