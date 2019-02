Barkhausen. Spinnennetze oder geschmückte Zaunpfähle entdecken, dann wissen sie, „Funkeln im Dunkeln“ steht in den Startlöchern. Auch in diesem Jahr organisierte das Team des Schullandheims mit viel Kreativität diese einzigartige Nachtwanderung.

Rund 60 Gäste erlebten besondere Überraschungsmomente im dunklen Wald. Vielseitige Beleuchtungen wiesen dabei den Weg. Von einer Elfendisko, einer Miniatur Skyline über Schwarzlichtmännchen, die die Waldbesucher fröhlich begrüßten, bis hin zu den beliebten Feuershows von Vivien Riesner, Mario Brink und Sascha Mordt, gab es viel in der Dunkelheit zu bewundern. Ein Mond löste Faszination und Zukunftsphantasien aus: Er wurde einfach per Lichtschalter ein- und ausgeschaltet.

Vieltfalt der Sternenbilder

Witterungsbedingt zeigte sich der Sternenhimmel an diesem Abend verhalten. Ein Geschichtenerzähler machte ihn jedoch auf besondere Weise sichtbar. Aufmerksam lauschten die Wanderer der Geschichte über die Vielfalt der Sternenbilder.

Nach 1,5 Stunden abenteuerlicher Wanderung und 25 illuminierten Stationen kehrten die Wanderer in die große Diele des Schullandheims Barkhausen zum Grünkohlessen zurück.

Eine beeindruckende Veranstaltung, die aus dem Bad Essener Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken ist, so das Team Die ersten Anmeldungen für 2020 erfolgten bereits am Abend. „Wir freuen uns sehr, dass „Funkeln im Dunkeln“ solch einen Zuspruch findet. Das ist für uns eine große Motivation. Unser Dank geht an die Waldbesitzer, die dies möglich machen“, so Ivo Neuber, Leiter des Schullandheims Barkhausen.

Ansprechpartner

Wer Interesse hat, das Team im nächsten Jahr mit Ideen, Rat und Tat zu unterstützen kann sich gern im Schullandheim melden. Tel.: 05427/284 sowie E-Mail: barkhausen@ehlerding-stiftung.de.