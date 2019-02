Der Schlüsseldienst Bonkowski ist ab Februar 2019 an der Osnabrücker Straße 123 in Wehrendorf zu finden. Von links: Klaus Struwe, Doris Jahns, Maike Siebert, Lena Siebert und Chef Thomas Meyer. Foto: Jana Henschen

Wehrendorf. 45000 Schlüssel sind mit Thomas Meyer, Geschäftsführer des Schlüsseldienst Bonkowski, und seinem Team umgezogen in das ehemalige Küchenstudio Enax an der Osnabrücker Straße 123 in Wehrendorf.