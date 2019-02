Rabber. Die Freiwillige Feuerwehr Rabber hat einen neuen Ortsbrandmeister. Björn Jacob rückte von der Position des Stellvertreters an die Spitze auf. Der neue Ortsbrandmeister wurde von den Kameraden in der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt.

Die Jahresversammlung begann mit einem gemeinsamen Essen. Anschließend ließ Björn Jacob (noch als stellvertretender Ortsbrandmeister) das zurückliegende Jahr 2018 Revue passieren. 27 Aktive mit einem Durchschnittsalter von 39,7 Jahren, zwölf davon Atemschutzgeräteträger und drei Mitglieder in der Jugendfeuerwehr, leisten in Rabber Dienst für die Allgemeinheit. Fünf Einsätze wurden absolviert, davon ein Brandeinsatz und vier technische Hilfeleistungen. Mehrere Mitglieder der Ortswehr nahmen auf Kreis- und Landesebene an Lehrgängen teil. Zudem wurden mehrere Veranstaltungen in der Ortschaft Rabber durchgeführt.

Auf jede Feuerwehrkraft angewiesen

Zu Gast in der Versammlung waren der Bad Essener Gemeindebrandmeister Jobst Wilker und Ortsbürgermeisterin Ann Bruns. Wilker gab einen Überblick über das Jahr 2018 mit 127 Einsätzen, darunter 49 technische Hilfeleistungen, die von den 410 Mitgliedern der Wehren der Gemeinde Bad Essen, darunter 14 Frauen, abgearbeitet wurden. Er dankte den Kameraden für die geleistete Arbeit und betonte, dass man auf jede Feuerwehrkraft in jeder Ortsfeuerwehr angewiesen sei. Bruns bedankte sich für die vielfältig geleistete Arbeit der Feuerwehr.

Wechsel an der Spitze

Bei den anstehenden Wahlen wurde Björn Jacob einstimmig als neuer Ortsbrandmeister gewählt, das Amt des Stellvertreters übernimmt Markus Kühte.

Abschließend teilte Jacob mit, dass die Vorbereitungen für das Gemeindefeuerwehrfest vom 24. bis 26. Mai 2019 in Rabber auf Hochtouren liefen und schon etliche Punkte abgehakt werden konnten.