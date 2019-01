Hördinghausen. 31 Jahre war Günter Hohlt Zweiter Vorsitzender und 16 Jahre der Erste Vorsitzende der Schützengemeinschaft Hördinghausen. Während der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder seine Tochter Petra zu seiner Nachfolgerin. Doch damit endet die Ära Günter Hohlt keinesfalls: Auf Antrag von Kassenwart Karsten Ehrich wählte ihn die Versammlung zum Ehrenpräsidenten.

„Seit 1964 ist Günter Hohlt Mitglied in der Schützengemeinschaft, also der Mann der ersten Stunde. Er hat den Verein aufgebaut und keiner kennt ihn so wie er“, stellte Zweiter Vorsitzender Frieder Niemeyer in seiner Laudatio heraus. Dabei stehe der Schießsport mit etlichen Teilnahmen an Meisterschaften bis hin zur Mannschaft in der Bundesliga immer im Vordergrund.

Niemeyer: „Der Name Günter Hohlt taucht in vielen Ergebnislisten ganz oben auf.“ Er habe es durch Ideen, technische Erfahrung und Umsetzung, passende Kontakte und seiner freundlichen Art geschafft, „uns zu motivieren, was wir an unserem Anbau sehen. Dafür wollen wir uns bedanken. Denn er hat den schon starken Verein weitergebracht; wir stehen im Kreis toll da.“

Die richtigen Entscheidungen

„Ich sehe die Aufgabe eines Präsidenten darin, dass man sozusagen als roter Leitfaden fungiert, an dem man sich orientieren kann, nicht als allwissende Person“, betonte Petra Hohlt nach ihrer Wahl. Aber: „Wie es mit diesem Verein weitergeht, hängt von jedem Einzelnen ab, seinem Engagement, seiner persönlichen Vorstellung und Einbringung“, sagte die neue Präsidentin, die auf eine interessante und gute Zusammenarbeit hofft. „Und ich hoffe, dass wir immer alle gemeinsam die richtigen Entscheidungen treffen – auf dass dieser Verein noch sehr lange fortbesteht.“

Der Gesamtvorstand

Im Zuge der Gesamtvorstandswahlen, ausgenommen der beiden Zweiten Vorsitzenden, wurden folgende Mitglieder wieder beziehungsweise neu gewählt: Kassenwarte Karsten Ehrich und Ulrich Hanko, Geschäftsführer Thomas van Schewick, Schriftführer Anette Kaltschmidt und Can Dogan, Vereinssportleiter Thomas Wiegmann, Schießwarte Volker Müller und Birgit Henning, Damen-Sportleiter Kirsten Kaltschmidt, Jugend-Sportleiter Frieder Niemeyer und Roland Köster sowie als Pressewarte Günter Hohlt und Jutta Voltermann.

Zum Auftakt der Versammlung hatte der noch amtierende Erste Vorsitzende Günter Hohlt in seinem Rückblick auf 2018 hervorgehoben: „Alle unsere Veranstaltungen haben recht gute Resonanz gefunden.“ Daher dankte er allen Mitgliedern für ihren tatkräftigen ehrenamtlichen Einsatz und ließ alle Veranstaltungen nochmals Revue passieren. Und: „Wir konnten im letzten Jahr vier neue Mitglieder aufnehmen. Somit haben wir in diesem Jahr 139 Mitglieder an den Schützenbund gemeldet“, so Hohlt.

Auf Bezirks- und Kreisebene

Wie erfolgreich die Schützengemeinschaft Hördinghausen auf Bezirks- und Kreisebene ist stellte Sportleiterin Petra Hohlt in ihrem Jahresbericht heraus. Die Ergebnisse über das Auflageschießen stellte anschließend Damen-Sportleiterin Kirsten Kaltschmidt ausführlich vor. Jugendsportleiter Frieder Niemeyer berichtete dagegen über die schießsportlichen Ergebnisse und Platzierungen der Schüler und Jugendlichen. „In der Mannschaftswertung kam die Mannschaft Wittlage 1 mit Eileen Sahlberg, Angelin Böning und Gina Laas mit 1094 Ringen auf Platz eins und ist somit Bezirksmeister“, unterstrich Niemeyer.

„Ehrenamt und Vereinsleben können nicht hoch genug bewertet werden. Hier wird gemeinschaftlich am Schützenwesen, dem Verein, der Ortschaft gearbeitet und Heimatverbundenheit gelebt – und das mit Freude an der Sache“, bekräftigte Ortsvorsteher Heinfried Helms, der sich im Namen der Gemeinde Bad Essen und der Ortschaft Hördinghausen dafür bedankte. „Nur Mut und macht weiter so.“ Abschließend wies er auf die 1050-Jahr-Feier am 22. und 23. Juni hin.

Kassenprüfung

Sodann stellte Karsten Ehrich die finanzielle Seite des Vereins in Ein-und Ausgaben vor und die Kassenprüfer Jessica Schläufe und Jutta Voltermann bescheinigten ihm eine einwandfreie Kassenführung. Für Jessica Schläufe wurde Elke Frese für zwei Jahre zur Kassenprüferin gewählt.