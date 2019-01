Wehrendorf. Ein unbekannter maskierter Mann überfiel am Samstagabend die Tankstelle an der Osnabrücker Straße und forderte von dem 60-jährigen Angestellten mit vorgehaltenem Messer Bargeld. Die Polizei gibt eine Personenbeschreibung heraus.

Am Samstagabend betrat ein unbekannter Mann gegen 20.25 Uhr die Tankstelle an der Osnabrücker Straße und forderte den anwesenden Angestellten auf, das vorhandene Bargeld herauszugeben. Wie die Polizei mitteilte, unterstütze er seine Forderung mit einem Messer. Der 60-jährige Angestellte füllte Geld in eine Plastiktüte und der unbekannte, maskierte Mann verließ das Tankstellengelände in Richtung Alte Landstraße.

Täterbeschreibung der Polizei

Der Mann soll circa 1,70 Meter groß und 20 bis 30 Jahre alt sein. Er trug eine dunkle "Bomberjacke", ein hellgraues Kapuzen-Sweatshirt, Jeans, war mit einem grauen Tuch maskiert und sprach deutsch ohne Akzent. Hinweise zu diesem Raubüberfall nimmt die Polizei in Bohmte unter der Telefonnummer 05471/ 9710 entgegen.