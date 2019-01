Altkreis Wittlage. Der Landkreis Osnabrück hat seine aktuelle Bevölkerungsprognose 2015-2035 veröffentlicht. Danach steigt die Einwohnerzahl insgesamt an. Wie ist die Entwicklung in den Wittlager Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln?

Zum Stichtag 31. Dezember 2014 lebten rund 354 300 Menschen im Landkreis. Ende 2035 werden es voraussichtlich knapp 359 000 sein“, so das Referat für Strategische Planung beim Landkreis Osnabrück.

In der vorangegangenen Prognose war der Kreis noch von einer langfristig sinkenden Bevölkerungszahl ausgegangen. Wie erklärt sich diese Veränderung? Der Zuwachs hängt vor allem mit den in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Zuzugszahlen in den Landkreis zusammen. So lag die Zahl der Zuzüge im Jahr 2014 um knapp 1 600 Personen über der Zahl der Fortzüge.

Mehr Geburten

„Daneben gab es auch bei der Zahl der Geburten im Jahr 2014 eine erfreuliche Entwicklung“, berichtet das Referat. Mit knapp 3100 Geborenen lag sie im Landkreis Osnabrück um etwa 200 Geburten höher als in den Vorjahren. Dennoch gibt es keinen Geburtenüberschuss. Es sterben mehr Menschen, als geboren werden. Der Zuwachs beruht also ausschließlich auf dem Zuzug von Menschen – das ist der sogenannte Wanderungsüberschuss. Soweit derzeit absehbar, werde dieser Faktor allerdings langfristig nicht ausreichen, um die Verluste bei der natürlichen Bevölkerungsentwicklung auszugleichen. Das heißt, nach 2035 könnte die Einwohnerzahl wieder sinken. Der jetzt prognostizierte Anstieg bei den Einwohnerzahlen bedeutet aber nicht, dass es nicht zu den Veränderungen beim Altersaufbau der Bevölkerung kommen wird. Die Kreisbehörde erläutert:





„Der Trend der älter werdenden Bevölkerung kann auch durch die aktuelle Zuwanderung nicht umgekehrt werden – Tempo und Ausmaß der Alterung können jedoch gemindert werden.“





Innerhalb des Kreisgebietes wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen weiterhin sehr unterschiedlich verlaufen. Es gibt Kommunen mit starken Zuwächsen, während andere Einwohner verlieren. Alle Städte und Gemeinden werden sich aber auf zum Teil deutliche Veränderungen bei den einzelnen Altersgruppen einstellen müssen. In anderen Worten: der Anteil der älteren Menschen an der Gesamteinwohnerzahl nimmt weiter zu.



Prognose für Gemeinden Bad Essen, Bohmte, Ostercappeln

Die Prognose für das Wittlager Land: Die Gemeinde Bad Essen zählte 2017 laut Landkreisstatistik 15 664 Bürgerinnen und Bürger. Im Jahr 2025 werden es 16 077 sein und im Jahr 2035 sogar 16 385. Die Einwohnerzahl nimmt also zu. Anders der Trend in der Gemeinde Bohmte. Hier waren Ende 2017 insgesamt 12 892 Einwohner registriert. 2025 werden es laut Prognose 12 715 und im Jahr 2035 nur noch 12 561 Bürger sein.



Die Gemeinde Ostercappeln zählte 2017 insgesamt 9 653 Einwohner. Die Zahl wird laut Kreisstatistik bis 2015 auf 9 703 steigen und 2035 dann 9 801 erreichen. Trotz des Zuwachses verfehlt Ostercappeln damit die 10 000er-Marke.

Melle und Bramsche schrumpfen

Wie sieht es in den Nachbarkommunen Melle und Bramsche aus? Die Stadt Melle zählte Ende 2017 insgesamt 46 901 Einwohner. 2025 werden es 46 874 und 2035 dann 46 861 sein. Leicht zurückgehen wird auch die Zahl der Bramscher. Von 30 327 im Jahr 2017 auf 29 957 im Jahr 2025 und 29 798 im Jahr 2035.

Einwohnerzahlen im Wittlager Land

Wie hat sich die Bevölkerungszahl der Wittlager Altkreisgemeinden in den vergangenen Jahren entwickelt?

In Bad Essen wurden im Jahr 2000 15 226 Menschen gezählt. Danach ist die Zahl gestiegen, gesunken und wieder gestiegen. 2004 waren es 15 504 Bürger, 2010 nur 15 280 und Ende 2016 fast 16 000, nämlich 15 594.



In der Gemeinde Bohmte verlief die Entwicklung anders. Der Höchststand war hier im Jahr 2005 mit 13 415 Bürgerinnen und Bürgern. Seitdem sank die Einwohnerzahl, um seit 2013 wieder leicht zuzunehmen.

In der Gemeinde Ostercappeln wurden im Jahr 2000 insgesamt 9208 Personen registriert. Bis 2007 ist die Zahl stetig angewachsen. Dann folgte wieder ein leichter Rückgang und ebenso wie in Bohmte seit 2013 ein Anstieg.

Bevölkerung in den Gemeinden wird älter

Identisch ist in allen drei Gemeinden die Entwicklung der Altersstruktur. So ist der Anteil der über-65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung in der Gemeinde Bad Essen von 17 Prozent im Jahr 200 auf 21 Prozent im Jahr 2017 gestiegen. In Bohmte gab es einen Zuwachs von 15 auf 20 Prozent und in Ostercappeln ebenfalls. Auch hier stieg der Anteil von 15 auf 20 Prozent.



Die gegenläufige Entwicklung kennzeichnet die Altersgruppe 0 bis 17-Jährigen. In Bad Essen sank der Anteil von 23 auf 18 Prozent und in den Nachbargemeinde Bohmte und Ostercappeln jeweils von 24 auf 19 Prozent. In allen drei Gemeinden gibt es also inzwischen mehr Menschen, die 65 Jahre und älter sind, als Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Ein markantes Kennzeichen des demografischen Wandels.

In der Gemeinde Bad Essen wurde dieser Punkt im Wechsel der Jahre 2010/2011 erreicht. In Bohmte war dies 2014 der Fall und in der Gemeinde Ostercappeln erst im Jahr 2017.