Lintorf. Der erste Tabellenführer wurde abgesetzt von den Lintorfern. Nun soll der nächste Coup an diesem Samstag ab 20 Uhr folgen. Durch den Sieg gegen Ammerland verhalfen die VfLer dem Oldenburger TB zum Sprung auf Rang eins in der Regionalliga. Nur aufgrund des besseren Satzverhältnisses stehen die „Turner“ noch vor den Lintorfern.

„Am 13 Spieltag so eine Konstellation zu haben mit gleichem Punktestand und nur zwei Sätzen Differenz ist schon etwas Außergewöhnliches“, meint Lars Wittkötter. Damit die VfLer alle Kräfte mobilisieren können, wurde das Abschlusstraining um einen Tag vorverlegt im Rahmen eines Testspiels gegen den VC Osnabrück. „Ohne das Freitagtraining in den Knochen, können wir sicher an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr rauskitzeln am Samstag“, meint Stefan Hahler und ergänzt: „Gegen Ammerland war das ja noch nicht nötig!“

Ein bisschen draufpacken

Trainer Cord Ernsting wies beim Test noch mal auf die Wichtigkeit des Spiels heute hin: „Es ist schön, dass wir gegen Ammerland gewonnen haben. Aber das entscheidende Spiel kommt jetzt erst gegen Oldenburg! Wenn wir das nicht gewinnen, nützt uns auch der Sieg gegen Ammerland herzlich wenig“ Seine Credo: „Keiner ist bereits an seiner Leistungsgrenze. Jeder kann noch ein bisschen draufpacken!“

Die Ausgangslage für die Lintorfer ist durchaus gut. Das Hinspiel konnte „die Horde“ mit 3:1 für sich entscheiden. Und in „normaler“ Besetzung haben die VfLer in dieser Saison noch kein Spiel verloren.

Damit sich das auch am Samstag nicht ändert, erwarten sie den Einsatz eines Fanbusses nach Oldenburg. So soll ordentlich Stimmung pro VfL beim OTB gebracht werden. Dabei ist der reaktivierte Per-Ole Schneider in seinem zweiten Spiel eventuell als Libero, da Mark Truschkowski krankheitsbedingt fraglich ist.