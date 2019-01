90-Jährige aus Hunteburg fühlt sich jetzt in Eielstädt wohl MEC öffnen

Das 90. Lebensjahr hat Klara Lahmann, geb. Brüe, vollendet. Zu den Gratulanten gehörten der Eielstädter Ortsbürgermeister Ernst Mönter und Tochter Petra. Foto: Lena Ziegemeier

Eielstädt/Hunteburg. Ihren 90. Geburtstag feierte Klara Lahmann, geborene Brüe, die in Fladderlohausen (Kreis Vechta) das Licht der Welt erblickte, lange in Hunteburg zuhause war und jetzt im Haus Simeon und Hanna in Eielstädt lebt.