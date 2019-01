Bad Essen. 1500 Termine beinhaltet der Veranstaltungskalender 2019 und weitere Tipps das Bad Essen Journal der Tourist-Info. Unsere Redaktion hat die Erstellerinnen nach den Muss-Terminen und ihren persönlichen Highlights für 2019 gefragt.

Die traditionellen Veranstaltungshöhepunkte für 2019 sind:



der Lintorfer Wandertag (Himmelfahrt, 30. Mai),

das Essensfest Culinaria (15. und 16. Juni),

das Hafenfest mit Drachenbootrennen an der Marina (20. und 21. Juli),

der Historische Markt (23 bis 25. August) und



das Lichterfest im Solepark (7. September).



Gruseliges Gruppenangebot

Doch der Veranstaltungskalender bietet wesentlich mehr Termine. Annette Ludzay von der Tourist-Info empfiehlt die Gruppenführung "Dunkel war´s" durch das nächtliche Bad Essen. "Ich habe das selbst mitgemacht und fand es klasse", sagt sie. In den 1,5 Stunden werden historische Geschichten erzählt und es gebe einige gruselige Überraschungen.

Anja Adler aus Barkhausen, die die Termine herausgesucht und zusammengestellt hat, will in diesem Jahr den Yoga-Stil kennenlernen und hat sich vorgenommen, zu einem Kurs zu gehen. Sie freut sich besonders auf das Yoga- und Gesundheitsfestival vom 12. bis 14. Juli.

Upcycling und Nachhaltigkeit

Louisa Korte ist gespannt auf die Schafstall-Sonderveranstaltung zum Thema Upcycling von Kleidung (28. Juni bis 31. Juli). "Ich freue mich auf neue Impulse und Modetipps", so Korte.

Der Nachhaltigkeit hat sich auch die Tourist-Info verschrieben, die in diesem Jahr erstmalig das Magazin auf recyceltem Papier drucken ließ und zudem in Umschlägen aus Naturpapier verschickt. Der Veranstaltungskalender hat eine Auflage von 15000 Stück, von denen 1089 an Gäste verschickt werden, die schon mal in Bad Essen waren und sich für die Broschüre angemeldet haben. Die anderen liegen in der Tourist-Info an der Lindenstraße 25 in Bad Essen aus.





Bad Essen Journal 2019

Das Bad Essen Journal 2019 ist der Urlaubs-Prospekt der Cittaslow Bad Essen mit Tipps zu Gruppenangeboten, Essen und Trinken in der Region, Übernachtungsmöglichkeiten und Kurzreisen. "Beide Hefte sind nicht nur für Touristen, sondern auch für Bad Essener interessant", sagt Ludzay

Veranstaltungen, die nicht in den Heften sind, können bei Anja Adler per E-Mail an adler@bad-essen.de oder direkt in der Tourist-Info nachgemeldet und so in den digitalen Veranstaltungskalender aufgenommen werden.