Eielstädt. Die Ausbreitung und Wiederansiedlung der Wölfe beschäftigt viele Bürger. In der im vergangenen Jahr erstellten Ortschronik Eielstädt ist der Wolf ebenfalls ein Thema. Deutlich wird: Früher gingen die Menschen anders mit dem Raubtier um.

Vor vielen Jahrzehnten sollen die Dorfbewohner für einen räuberischen Wolf oberhalb der Eielstädter Schlucht eine tiefe Grube gegraben haben, um „Ilsegrim“ zu fangen. Wolfgang Mönter, Vorsitzender der Eielstädter Jagdgenossenschaft, fand alte Dokumente, aus denen dieses Ereignis hervorgeht. Das Jahr des Geschehens und die Umstände der Handlung wurden in dem maßgeblichen Jahrhundert nicht aufgezeichnet; es gab nur eine mündliche Überlieferung. Viele Jahre später wurde dieses spektakuläre Ereignis in einem Brief festgehalten.

Ganzjährig im Freien

So bedarf es etwas Vorstellungskraft, um das Handeln der Dorfbewohner von einst zu verstehen. Auf den Bauernhöfen, bei den Kleinbauern und den Köttern wurden Schafe, Ziegen, Hühner, Enten, Gänse, oft meist ganzjährig im Freien oder offenen Ställen gehalten. Die Tiere wurden nicht als Zeitvertreib gefüttert; sie waren die Lebensgrundlage. Damals werden die Eielstädter Dorfbewohner dem Wolf nicht aus Vergnügen nach dem Leben getrachtet haben. Vermutlich wird der Wolf einst nächtliche Beutezüge durch das dunkle Dorf – Straßenbeleuchtung gab es nicht – und über die Höfe gemacht haben, um dabei Federvieh, aber auch Schafe und Ziegen zu töten. Der Wolf war und ist ein angriffslustiges Raubtier, von „Fleischeslust“ getrieben und eine Blutspur auf seinem Raubzug hinterlassend.

Keine Versicherung

Für die Schäden an den Tierbeständen kam damals keine Versicherung und schon gar nicht staatliche Stellen auf. Der Verlust traf den Eigentümer hart, fehlten die getöteten Tiere für die Sicherstellung des Lebensunterhalts. Die Bewohner waren vermutlich schockiert, taten sich zusammen und überlegten gemeinsam, wie der Wolf zur Strecke gebracht werden könnte.

Im Wiehengebirge selbst gab es an einigen Stellen auch Bergweiden, die von Weidetieren abgegrast wurden. Jede noch so kleine Grünfläche wurde beweidet oder das Gras wurde gemäht und als Heu getrocknet. Diese Tiere und die an den Waldrändern grasenden Nutztiere waren besonders gefährdet für Wolfsangriffe.

Ein listiges Tier

Dann kam die Idee mit einer Wolfsgrube. Sehr wohl wussten die Dorfbewohner, dass der Wolf ein listiges Tier war, das offensichtlich eine Gefahr schnell wittert und sich dann entfernt. Auf einer Fährte des Wolfes wurde eine tiefe Grube ausgehoben, etwa drei mal drei Meter im Umfang und mit Baumstämmen erhöht. Diese Grube wurde in einem zerklüfteten Geländeeinschnitt oberhalb der Eielstädter Schlucht und östlich des jetzigen „Hermann-Teiches“, den es damals als Weiher noch nicht gab, angelegt. Die Grube war vermutlich mindestens 2,50 bis drei Meter tief, wusste man doch, dass der Wolf über beachtliche Sprungkraft verfügt und man wollte nicht, dass der Wolf wieder „ausbüxt“.

Mit Laub abgedeckt

Über die Grube spannten die Eielstädter ein Netz, das mit Laub abgedeckt wurde. Aber wie konnte man den Wolf anlocken? Hier wird vermutlich ein Köder in Form von lebenden Enten oder Gänsen in einer halb offenen an Stricken hängenden Kiste, die zwischen Bäumen gespannt war, genutzt worden sein. Die Kiste hing mittig über der Grube. Das besagte Federvieh kann auch sehr viel Krach machen und dem Wolf wird ein gutes Gehör nachgesagt. Die List soll aufgegangen sein. Nach wenigen Nächten war der Wolf in die Grube gefallen und war dort gefangen. Was dann mit dem Wolf geschah, dies ist nicht überliefert. Das Netz soll später in der Bad Essener Kirche eine Zeit lang verwahrt worden sein. Die Dorfbewohner waren froh, dass der gefährliche Räuber zur Strecke gebracht worden war und keine Gefahr mehr bedeutete.

Besonderer Schutzstatus

Jetzt ist der Wolf zurückgekehrt, genießt einen besonderen Schutzstatus. Er vergreift sich auch wieder an Schafherden und anderen Weidetieren. Heute gibt es für die Tierhalter zwar eine Entschädigung, doch lieber wäre es diesen, wenn ihr Tierbestand nicht bestialisch angegriffen würde, weil beispielsweise Schafe keine Fluchttiere sind und deshalb dem Wolf als Angreifer vollkommen hilflos ausgeliefert sind.

Würden die Menschen von einst dieses Verhalten heute erleben, dass als Artenschutz bezeichnet wird – ihr Urteil würde sicher kopfschüttelnd lauten: „Sind dai noch ganz donne! Hebt dai nix lährt ut dai Geschichte?“ (Sind die heutigen Akteure noch bei Trost. Haben sie nichts aus der Geschichte gelernt?)

Ein neues Revier

Im Bereich des Kellenberges sollen vor wenigen Tagen zwei Wölfe gesichtet worden sein. Es könnte sein, dass sich Jungwölfe hier ein neues Revier suchen. Im Bereich Linne, Barkhausen und Meesdorf gibt es an den Rändern des Wiehengebirges Weiden, auf denen teilweise ganzjährig Schafe gehalten werden, aber auch Pferde mit Fohlen und Rinder. Die Schafherden werden meistens nur durch mobile, niedrige Zäune aus Herde zusammengehalten. Diese schwachen Zäune stellen keinen Schutz gegen einen Wolfsangriff dar.