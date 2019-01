Bad Essen. Das Ende des Schuljahres 2018/19 rückt näher. Für die jetzigen Viertklässler steht der Wechsel auf eine weiterführende Schule an. Hier erfahren Sie, wann die Anmeldetermine 2019 an den weiterführenden Schulen in Bad Essen, Bohmte, Ostercappeln und Hunteburg sind.

Im Altkreis Wittlage gibt es diverse weiterführende Schulen, zwischen denen sich die Viertklässler entscheiden können. Noch stehen nicht für alle Schulen die genauen Termine fest.

Gymnasium Bad Essen:

Hier können Eltern ihre Kinder am Donnerstag, 25. April 2019, und am Freitag, 26. April 2019, anmelden.

Oberschule Bad Essen:

An der Oberschule in Bad Essen können Kinder am Donnerstag, 25. April 2019, am Montag, 29. April 2019, und am Dienstag, 30. April 2019, jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr angemeldet werden.

Ludwig-Windthorst-Schule Ostercappeln (Oberschule):

Die Anmeldetermine 2019 an der Ludwig-Windthorst-Schule in Ostercappeln finden im April statt. Das genaue Datum steht noch nicht fest.

Oberschule Bohmte:

Eltern können ihre Kinder an der Oberschule Bohmte am Donnerstag, 25. April 2019, und am Freitag, 26. April 2019, im Sekretariat anmelden.

Wilhelm-Busch-Schule Hunteburg (Hauptschule):

Die Anmeldetermine 2019 an der Wilhelm-Busch-Schule Hunteburg stehen noch nicht fest.