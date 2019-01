Stemwede-Wehdem. Kaum sind die Silvesterböller verklungen, geht es im Life House in Stemwede-Wehdem mit einem krachenden Programmpunkt weiter. Am Samstag, 26. Januar um 20 Uhr ist die Irish-Celtic-Rock-Gruppe „Muirsheen Durkin & Friends“ aus Arnsberg zu Gast.

Wenn der Dudelsack erklingt, die Akkorde der Jigs und Reals aufeinandertreffen und die Musiker ihre pure Lebensfreude auf der Bühne auskosten, dann spielt die 8-köpfige Formation "Muirsheen Durkin & Friends" im Life House.

Gerne verstärken sie sich mit "Friends", also befreundeten Musikern und daher der Zusatz im Bandnamen. In Stemwede sind sie zum ersten Mal zu Gast, aber in der Irish-Punk-Szene mittlerweile keine Unbekannten mehr. Ihr neuestes Album „11 Pints & 3 Shots“ wurde jüngst vom Genre-Portal „Celtic-Rock.de“ zum Album des Jahres 2018 gekürt und das bei starker internationaler und nationaler Konkurrenz.

Dudelsäcke bringen die besondere Note

Die Band ist 2019 bundesweit auch auf namhaften Festivals unterwegs. Kein Wunder: Zu den eingängigen Songs, die von der ersten Minute an dem Tanzboden alles abverlangen, gesellen sich neben zwei Dudelsäcken und den klassischen Rock-Instrumenten auch Mandola, Banjo, Mandoline, Akkordeon und Tin Whistle sowie vier Vocals (Stimmen). Mit den Dudelsäcken hat die Band schon ein weitreichendes Alleinstellungsmerkmal, dass vielen Songs das gewisse Etwas verleiht. Freunde der Irischen- und Celtic-Rock-Musik sollten sich daher auf den Weg ins Life House machen.

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Reservierungen sind beim Life House telefonisch unter 05773/ 991401 oder unter info@jfk-stemwede.de möglich. Die Karte kostet 10 Euro und 8 Euro für Schüler, Studenten und Mitglieder.