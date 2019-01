Lintorf. Die Lintorfer Viertligavolleyballer haben das erste der zwei Spitzenspiele im Januar mit 3:1 gegen den bisherigen Spitzenreiter Ammerland für sich entschieden. Vor rund 300 begeisterten Zuschauern zeigten die VfLer ihre stärkste Saisonleistung.

„Echter Volleyball. Echte Stimmung.“ Das, was auf den Klatschpappen angepriesen wurde, lösten die Lintorfer tatsächlich ein. Sehr optimistisch und dabei extrem fokussiert präsentierte sich das Team um Kapitän Henrik Kollweier von Anfang an. Gegen die Gäste, die das Hinspiel mit 3:0 für sich entschieden, agierten die VfLer äußerst willensstark. Angepeitscht durch das lautstarke Publikum im Volleydome zeigte die „Horde“ in allen Elementen, dass sie nicht gewillt war, Punkte abzugeben.

Extrem fokussiert

„Alle waren extrem fokussiert. Das hat man schon bei der Annahme gemerkt“, meinte Trainer Cord Ernsting beim Blick auf seinen Annahmeriegel, der im Gegensatz zum Hinspiel besonders sicher wirkte. Und auch im Angriff waren Stefan Hahler und Co. den Gästen stets einen Hieb voraus. Einen größeren Vorsprung konnten sich die Hausherren allerdings nicht herausspielen. Im Gegenteil. Am Ende des ersten Satzes hatten sogar die Gäste die Chance auf das 1:0. „Wie souverän wir das Ding wieder umgebogen haben war schon sehenswert“, meinte Pawel Wajnert, denn der Satz ging nach spannender Endphase mit 26:24 an Lintorf.

Ob es die knapp verpasste Satzführung oder die ausgelassene Stimmung in der Halle war – in Satz zwei hatten die Ammerländer dem VfL wenig entgegenzusetzen. Und weil das auch der gewiefte VSG-Trainer Busch merkte, machte er in einem längeren Prozedere seinen erfahrenen Achtermann zum Libero für den offiziell spontan für verletzt erklärten Stammlibero. Der neue Libero sollte mehr Stabilität in die Annahme bringen.

Langwierige Aktion

Doch vielmehr sollte die langwierige Aktion mit dem Trikot-Umrüsten die Lintorfer aus dem Tritt bringen, was kurzzeitig funktionierte. Als die Unruhen um die Wechselspielchen vorbei waren, zogen die Grün-Weißen wieder von dannen und entschieden den zweiten Satz sogar deutlich mit 25:18 für sich.

Etwas zu fahrlässig agierten die Lintorfer im dritten Satz. „Irgendwie konnten wir die Spannung nicht halten“, erklärte Libero Mark Truschkowski die Leistungsdelle. Und auch er wurde phasenweise für eine kleine Verschnaufpause vom Last-Minute-Zugang Per-Ole Schneider in Abwehr und Annahme entlastet. Hinzu kam, dass sich Kapitän und Außenangreifer Henrik Kollweier bei einer oberen Annahme am Daumen verletzte und ausgewechselt werden musste. Das spiegelte sich dann auch im Resultat wieder. Mit 21:25 ging der Satz verloren.

Zurück in die Spur

Lars Wittkötter aus der Fraktion „jung&wild“ rüttelte die „Horde“ dann wieder auf und sorgte insbesondere im Angriff dafür, dass die Lintorfer wieder zurück in die Spur fanden. Neben sehenswerten Blockaktionen, Abwehreinlagen und Angriffen war es aber Zuspieler Damian Jonczynski, der gegen Ende für den vielleicht ungewöhnlichsten Punkt sorgte. Denn als er mit Stefan Hahler eine Rochade am Netz machte – eigentlich aus blocktaktischem Gründen - vollstreckte er nach Zuspiel seines Angreifers über außen.

Anzeige Anzeige

Den Applaus, auch von zahlreichen „Ehemaligen“ in der Halle, genossen die VfLer dann minutenlang und freuten sich mit ihren Anhängern über den geglückten Kraftakt. Spitzenreiter waren die Lintorfer nur für knapp 24 Stunden, denn Oldenburg gewann gegen Bremen und zog dank Satzverhältnis an der „Horde“ vorbei. Und genau bei diesem Team tritt der VfL am Samstag an. Infos dazu und zu Fahrgemeinschaften unter www.vfllintorf.de.

Lintorf: Trainer Cord Ernsting, Jens Bösmann, Stefan Hahler, Henrik Kollweier, Felix Prummer, Mark Truschkowski, Lars Wittkötter, Matthias Engel, Damian Jonczynski, Pawel Wajnert, Per-Ole Schneider, Tom Fust.