Bad Essen. Zu einem außergewöhnlichen Konzert sind Interessierte am Sonntag, 27. Januar, in die St.-Nikolai-Kirche Bad Essen eingeladen. „The Chambers“ aus Köln gastieren hier ab 17 Uhr. Karten sind noch erhältlich.

Seit 2013 treten The Chambers mit ihren exzellenten Solisten in Deutschland und europaweit als Kammermusikensemble auf. Und im vergangenen Jahr gaben sie bereits mit großem Erfolg ein Konzert in Bad Essen.

Das inzwischen international renommierte Ensemble verfügt über ein ausgesprochen weit gefasstes Repertoire klassischer und populärer Musik, wobei die Programme von virtuos vorgetragenen Soli über Werke für Kammerorchester bis hin zu den beliebtesten Evergreens der Popmusik reichen.

Technische Perfektion

Feinste Sensibilität in Interpretation und Zusammenspiel, höchste technische Perfektion in der Instrumentalbeherrschung und beispielhafte solistische Virtuosität zeichnen das international besetzte, in Köln ansässige Ensemble aus. The Chambers präsentieren in der Kirche St. Nikolai unter anderem Musik von Vivaldi („Der Winter“ aus den Vier Jahreszeiten), Tschaikowski, Sarasate, Fauré, Mendelssohn Bartholdy, Tartini sowie von Ennio Morricone, Henry Mancini und den Beatles.

Kartenvorverkauf

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info Bad Essen, in der Buchhandlung Wegmann am Kirchplatz und in der Wiehen-Buchhandlung zum Preis von 22 Euro. An der Abendkasse kosten die Karten dann 25 Euro. Einlass ist ab 16 Uhr.