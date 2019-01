Bad Essen. Zu einem bunten Nachmittag mit Tanzaufführungen lud die TSG Bad Essen am Sonntag in die Aula der Grundschule Bad Essen. Auftritt kleiner Funkemariechen und "fliegende Mariechen" begeistern Besucher.

Als Erstes durften die jüngsten Gardetänzer der Tanzsportgarde Bad Essen e.V. (TSG) auf die Bühne und manche hatten an diesem Nachmittag erst ihren zweiten Auftritt nach der Landesgartenschau in Bad Iburg.





Tanzeinlage im Blumenkostüm

Dort traten jüngere und ältere Mitglieder gemeinsam passend zur Gartenschau in Blumenkostümen auf. Sandra Henrichvark als Leiterin des Vereins sagte, sehr froh zu sein, „dass sich eine bunt gemischte Truppe für die Landesgartenschau selbst organisiert hat.“



Denn in Eigenregie konzipierten die Mitglieder aus vielen einzelnen Tänzen einen großen zusammenhängenden Tanz, der nicht nur von den Kostümen, sondern auch den Figuren passend zum Anlass war. Davon konnten sich die Besucher in der Aula der Grundschule selbst überzeugen: Im Finale zeigten die Tänzer ihre Choreografie.

Erste Bühnenerfahrung

Das kurzweilige Programm bot weitere Aufführung. Das erste Tanzmariechen mit einem Soloauftritt war Charlene Brass, die im Vorfeld ihren eigenen Auftritt selbst kreierte und aufführte. Nach wie vor tanzt Brass auch weiterhin mit vier weiteren Tanzmariechen und einem Tanzmajor im sogenannten Solistenblock. Als zweites und letztes Tanzmariechen trat Emily Strunk auf die Bühne.

Wie auch beim Kindergardetanz waren beim Jugendgardetanz viele Kinder das erste Mal auf der Bühne vor Publikum. Sie meisterten ihren Auftritt hervorragend und bekamen dafür ausgiebigen Applaus.



Schautänze mit Geschichte





Aus beiden Gruppen ging der Schautanz "Jupiter" hervor: Verkleidet als bunte Planeten kreisten die Tänzer durchs Sonnensystem auf der Bühne. Die Kindergarde präsentierte mit ihrem Schautanz „Hitzefrei“ einen kleinen Protest: Die als Schüler verkleideten Akteure forderten Hitzefrei bei heißen Temperaturen. Dies gaben sie unübersehbar durch angedeutetes Meckern und Motzen mit entsprechend musikalischer Untermalung kund.

Mit diesem Tanz ist die Jugendgarde bereits im abgelaufenen Jahr überregional aufgetreten – und das sogar ziemlich erfolgreich: Beim Hip-Hop und Streetdance Contest in Osnabrück sicherten sie sich einen dritten Platz und beim Wettbewerb in Hellern sogar den ersten Platz.





Ehrung für Mitglieder

Sandra Henrichvark als Leiterin des Vereins moderierte durch den bunten Nachmittag und begrüßte besonders die Karnevalsgesellschaft Roter Hahn Bad Iburg von 1935 e.V., eine Abordnung der Karnevalsgesellschaft aus Bissendorf sowie die Besucher des Vitalis Wohnpark in Begleitung ihrer Betreuer.

Neben den Tänzen ehrte Henrichvark 2019 langjährige Mitglieder: Lena Bührmann für fünf Jahre, Antonia Lücker, Emily und Isabell Strunk für zehn Jahre und Charlene Brass für 15 Jahre Vereinstreue. Einen weiteren Dank sprach sie Jasmin Otte in Holte als unterstützende Trainerin der Kindergarde sowie dem Ehepaar Margret und Heinz Rüße als Unterstützer des Vereins in vielerlei Hinsicht aus und überreichte allen ein Präsent.

Kinderkarneval am Sonntag, 3. März

Während einer zwischenzeitlichen Pause zwischen zwei Auftritten fragte Henrichvark: „Wer vermisst etwas seit der vergangenen Session?“ Nach kurzem Zögern meldete sich jemand von den Roten Hähnen aus Bad Iburg: Ein Zepter fehlte. Unglücklicherweise ist in der Session 2017/2018 das Zepter vom Kinderprinzenpaar zerbrochen und „gerade zur Karnevalszeit ist es aufgrund zu langer Lieferzeiten schwierig, an ein neues heranzukommen“, so Henrichvark. Somit wurde kurzerhand im benachbarten Karnevalsverein angefragt und mithilfe der anwesenden Kinder wurde das Zepter zurückgeholt.

Die Tanzsportgarde Bad Essen e.V. lädt ein zum Kinderkarneval am Sonntag, den 3. März 2019, um 14.30 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) in die Aula der Bad Essener Grundschule.