Herford. Für alle Gartenliebhaber inspirierend sein dürfte ein Vortrag, für den die Gartenfreunde Ostwestfalen den mehrfach ausgezeichneten Kölner Gartendesigner Peter Berg gewinnen konnten.

Ein gutes Auge, trainierte Sinne sowie das Wissen um Habitus und Vegetationszeiten sind unabdingbare Voraussetzungen für eine ästhetische Gartengestaltung. Peter Berg verfolgt mit seiner Philosophie dabei einen ganz besonderen Ansatz: Seine Gärten sollen nachhaltig und natürlich sein – wofür vor allem der Einsatz von Naturstein sorgt. Von ihm geplante Anlagen sind auf wenige Materialien reduziert und strahlen eine wohltuende Ruhe aus, auch bei der Wahl der Farben. Mit seinem Konzept, bei dem Berg stets die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Gartenbesitzer einbezieht, entstehen einmalige Gärten, deren Faszination in der Klarheit der Gestaltung liegt. Die schönsten Gärten stellt der Gartendesigner in seinem Vortrag in Herford vor.

Gärten aus aller Welt

Peter Berg ist in der Weinbergregion Ahr aufgewachsen und von Trockenmauerlandschaften fasziniert. Seine Kernkompetenzen liegen im Umgang mit Hanglagen und der besonderen Verwendung von Pflanzenkombinationen in Verbindung mit Naturstein. Inspirierende Exkursionen führten den Landschaftsgärtner nach Irland und Japan. Bereits zum dritten Mal wurde er mit dem TASPO Award, dem Preis der wöchentlich erscheinenden Branchenzeitung für den Gartenbau TASPO, als Gartendesigner des Jahres ausgezeichnet. Sein neues Buch „Natur. Ästhetik. Design“ ist 2018 bei DVA erschienen, weitere Informationen über das Büro Peter Berg Gartendesign unter https://gartenlandschaft.com.

Gartengesellschaft

Der Vortrag findet statt am Sonntag, 10. Februar, um 15 Uhr in der Aula der Volkshochschule Herford, Münsterkirchplatz 1, 32052 Herford. Der an die VHS Herford zu entrichtende Kostenbeitrag beträgt 10 Euro, eine Tageskasse wird eingerichtet. Kontakt und Anmeldung unter info@vhsimkreisherford.de, telefonisch unter 0 52 21/5 90 23 oder im Internet unter www.vhsimkreisherford.de (Kurs-Nr. 18-66515). Veranstalter des Vortrags ist die Gesellschaft zur Förderung der Gartenkultur, Zweig Ostwestfalen-Lippe.