Wohnhaus in Bad Essen-Linne nach Feuer unbewohnbar CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr bekämpft einen Wohnhausbrand in Bad Essen-Linne. Foto: Ludger Tebben/NWM-TV

Bad Essen. Erheblicher Schaden am Gebäude, aber Entwarnung für Leib und Leben der Bewohner – so lautet die vorläufige Bilanz der Polizei zu einem Wohnhausbrand am Sonntagvormittag im Bad Essener Ortsteil Linne.