Bad Essen. Dr. André Berghegger, Mitglied des Bundestags (MdB), besuchte die Bad Essener Reha-Einrichtung, um sich mit der Klinikleitung über die aktuellen Gesetzesvorhaben aus dem Gesundheitsministerium auszutauschen. Berghegger versprach, in Berlin den Gesundheitsausschuss des Bundestages auf die Benachteiligung der Reha-Branche aufmerksam zu machen.

Vor Ort tauschte er sich mit Verwaltungsdirektor Philipp Herzog, Chefarzt PD Dr. Tobias Leniger und Pflegedienstleitung Mareen Guth zu den gesellschaftlichen Notwendigkeiten der Rehabilitation aus. Verwaltungsdirektor Herzog hatte Berghegger eingeladen, „da die Reha-Branche in aktuellen Gesetzen des Bundesgesundheitsministeriums benachteiligt wird – was sie vor große Herausforderungen stellt.“

38 000 Reha-Pflegekräfte

So werden die 38000 Pflegefachkräfte, die in Deutschland in der Rehabilitation tätig sind, durch das im Januar in Kraft getretene Pflegepersonal-Stärkungsgesetz stark benachteiligt. „Während Krankenhäuser und Pflegeheime die Kosten für neu eingestellte Mitarbeiter in der Pflege von den Krankenkassen erstattet bekommen und entsprechend Gehälter erhöhen können, gehen wir in den Reha-Kliniken leer aus“, berichtet Verwaltungsdirektor Philipp Herzog.

Das mache es für die Reha-Branche schwierig, ihre Mitarbeiter zu halten und neue zu gewinnen. „Wir müssen mit einer Abwerbewelle durch die Krankenhäuser und Pflegeheime rechnen“, so Herzog. Dies könne aber zu einer Schließung von Abteilungen und ganzen Reha-Einrichtungen führen und bedrohe die Reha-Branche in ganz Deutschland. Das Ergebnis wären volkswirtschaftliche Nachteile, wie beispielsweise steigende Pflegekosten. Denn ohne die Rehabilitation würde die Anzahl vorzeitiger Erwerbsunfähigkeitseintritte aufgrund der nicht ausreichend rehabilitierten Patienten/innen steigen. „Die Pflegesituation in Deutschland ist bereits jetzt angespannt. Und das Gesetz verschärft diese Ausgangslage für Reha-Einrichtungen noch weiter“, erklärt Chefarzt PD Dr. Leninger. „Wir begrüßen, dass Herr Spahn die Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen verbessern möchte. Aber dabei sollte er die gesamte Pflege-Branche im Blick behalten.“

Gesprächsoffensive der Klinik

Um auf diese Bedrohung der Reha-Branche durch die aktuellen Gesetzesänderungen aufmerksam zu machen, hat die Dr. Becker Klinikgruppe eine Gesprächsoffensive gestartet. Klinikleitungen deutschlandweit laden Politiker/innen zu Gesprächen ein, um sie über die Benachteiligungen ihrer Häuser durch die neuen Gesetze, insbesondere das PpSG, zu informieren. Herzog hat daher bereits seit Mitte des Jahres den Kontakt in die Politik gesucht und im Dezember Abgeordnete des niedersächsischen Landtages zu einem Besuch empfangen. Auch Dr. André Berghegger versprach Unterstützung. Die Versorgung durch Reha-Kliniken sei in medizinischer, gesellschaftlicher und volkswirtschaftlicher Hinsicht wichtig für die Gesellschaft. „Reformen im Gesundheitssektor sind notwendig. Aber wir müssen sicherstellen, dass niemand benachteiligt wird“, so Berghegger. Der Bundestagsabgeordnete will kurzfristig Kontakt zu Mitgliedern des Gesundheitsausschusses aufnehmen.

Im Dezember hatten mehrere Landtagsabgeordnete aus der Region ihre Unterstützung signalisiert. Anette Meyer zur Strohen, Christian Calderone, Gerda Hövel,, Burkhard Jasper und Martin Bäumer. Die heimische Abgeordnete Gerda Hövel betont: „Die Rehabilitation ist eine wichtige Säule unseres Gesundheitssystems. Wenn diese wegbricht, ist die Versorgung von Hundertausenden Patienten nicht mehr sichergestellt.“ Zudem sei die Reha-Branche gerade für die Region Osnabrück ein wichtiger Arbeitgeber. Hövel und ihre Kollegen sicherten daher zu, sich ebenfalls für die Reha einzusetzen und den Dialog mit der Bundespolitik zu suchen.