Eielstädt. Seit Januar bietet die Ökotrophologin Sabine Elahi Ernährungsberatung und -therapie sowie klassische Homöopathie im Aktivita Solespa an. Auf der Gesundheitsmesse am Sonntag, 27. Januar, referiert sie über Darmgesundheit und die passende Ernährung.

"Bewegung und Ernährung gehen jetzt Hand in Hand. Ich bin sehr glücklich, dass eine erfahrene Ökotrophologin und Heilpraktikerin zu uns kommt und schon jetzt gut angenommen wird", sagt Marita Lorenz, Geschäftsführerin Solespa. Sie habe schon Patienten mit Adipositas und Nahrungsunverträglichkeit im Solespa behandelt und den nächsten Termin habe ein Darm-OP-Patient.

Darmflora aufbauen

Zu Elahi können auch Patienten kommen, die Diabetes oder Allergien haben. Ein weiteres Spezialgebiet der Ernährungsberaterin ist die Darmgesundheit, die bei Blähungen, Bauchschmerzen oder Durchfall wichtig wird. "Darmkrankheiten sind bei Betroffenen sehr einschneidend, weil sie sich fragen, kann ich überhaupt ins Restaurant gehen oder wo ist das nächste Klo", sagt Elahi.

Im ersten Schritt empfiehlt sie Patienten eine Darmanalyse, die von einem unabhängigen Institut, das keine Produkte verkaufe, durchgeführt werde. Danach wisse man, welche guten und schlechten Bakterien im Darm sind. "Wenn Erreger nachweisbar sind, müssen diese eliminiert werden und danach die Darmflora wieder aufgebaut werden", so die Ökotrophologin.

Abnehmkurse

Die Ernährungsberatung oder die Abnehmkurse werden von den Krankenkassen zu rund 80 Prozent bezuschusst, so die 52-Jährige, die seit zwölf Jahren eine Praxis in Vehrte hat und sich freut, nun näher an Kunden im Wittlager Land zu sein und mit Kollegen bei Aktivita zu arbeiten.

Gesundheitsmesse am 27. Januar

Im Haus an der Lindenstraße 100 werden Fitnesskurse, Physiotherapie und Wellness angeboten. Die Türen sind für alle Interessierten am Sonntag, 27. Januar, offen, wenn von 12 bis 18 Uhr im Solespa eine Gesundheitsmesse mit zehn Arzt- und Gesundheitsvorträgen stattfindet. Unter anderem berichtet der Imker Rainer Pernotzky aus Stemwede über die Zukunft der Bienen, Dr. Antonius Schwaaf, Dermatologe und Allergologe aus Bad Essen über die Photo-Sole-Therapie und Dr. Martin Gerdes, Chefarzt Adipositaszentrum Ostercappeln, über "Adipositas/Übergewicht: Prävention, konservative sowie operative Verfahren".