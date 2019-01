Lintorf Leider mussten die Volleyballdamen des VfL Lintorf nach dem ersten Sieg in der 3. Liga zum Start der Rückrunde Mitte Dezember die Gewinnerstraße postwendend wieder verlassen. Gegen VC Allbau Essen gab es vor heimischer Kulisse eine 0:3-Niederlage (21:25, 22:25, 21:25).

Dabei begann alles recht vielversprechend. Noch optimistisch gestimmt vom ersten Drittliga-Sieg, voller neuer Energie nach zweiwöchiger Winterpause und motiviert positiv in das Volleyballjahr 2019 zu starten, begann die Partie vor rund 200 Zuschauern im Volleydome:

Sehr guter Start

Mit 5:1-Punkten erwischten die VfLerinnen einen sehr guten Start und zeigten den Gästen aus dem Ruhrgebiet, dass sie sich seit dem Hinspiel deutlich gesteigert haben und sich für die Niederlage revanchieren wollten. Doch auch der Zweitligaabsteiger aus Essen ließ sich nicht einfach abspeisen und schaffte beim 14:14 den Punktausgleich.

Auf Augenhöhe

Für die Zuschauer begann ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Lintorferinnen um Libera Erika Weinmeister einige harte Angriffsschläge der Gegnerinnen abwehren und selbst zu Punkten verwandeln konnten. Bis zum 20:20 setzte sich keine Mannschaft ab, doch dann fehlte dem VfL wie schon oft „das letzte Bisschen“. Während die Gäste ihr Spiel konstant zum Ende des Satzes hielten, schlichen sich bei den Lintorferinnen die ersten Unsicherheiten ein, sodass der erste Satz mit 25:21 an Essen ging.

Gegner fand das Loch im Block

Wie der erste endete, startete der zweite Satz. Der Drittliga-Neuling lief dem Aufstiegsaspiranten über 4:7 und 13:15 stets ein paar Zähler hinterher. Vor allem die bundesligaerfahrene Außenangreiferin Lena Verheyen machte den Lintorferinnen das Leben schwer und punktete nach Belieben. Auch deutliche Worte von Trainer Stefan Engelke („Geht im Block voll auf die Nummer 13 und vernachlässigt die anderen Angreifer und stellt euch in der Abwehr direkt an die Außenlinien!“) halfen nicht wirklich, denn ein Loch im Block oder im Feld fand Essen dennoch meist. Einige Aufschlagfehler aufseiten der Gäste verhalfen den Lintorferinnen dennoch im Spiel zu bleiben und nicht zu resignieren. Am Ende reichte es beim 22:25 aus Lintorfer Sicht jedoch immer noch nicht für einen Satzgewinn.

Zwischenzeitliche Hoffnung

Ein Ebenbild zum ersten Satz wurde der dritte. Eine kurze Führung zu Beginn ließ die Damen vom VfL noch mal hoffen, in die Verlängerung zu gehen. Bis zum 20:20 wurde es auch hier noch mal richtig eng, doch wieder einmal brachte die Außenangreiferin der Gäste nach Belieben den Ball mit voller Kraft im Lintorfer Feld unter. Am Ende stand der VfL nach 71 Spielminuten mit seiner nächsten Niederlage und ohne weitere Punkte da.

Viel Zeit, die Niederlage zu verdauen, haben die Damen allerdings nicht. Bereits am Samstag geht es ins Sauerland zum Spiel gegen RC Sorpesee.

Lintorf: Larissa Claaßen, Alessandra D’Argento, Janina Depker, Kristina Gierke, Jannika Groß, Linda Hinsken, Malin Hörsemann, Merle Hörsemann, Anne Maaß, Meike Plegge, Erika Weinmeister.