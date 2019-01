Falsche Polizeibeamte bei Bad Essenern am Telefon MEC öffnen

Symbolfoto: Michael Gründel

Bad Essen. Am Dienstagabend häuften sich in Bad Essen die Anrufe von angeblichen Polizeibeamten, meistens bei älteren Personen, oft mit Nachfragen zu Wertgegenständen oder Geld-Depots. Die Anrufe erfolgten hauptsächlich am Abend zwischen 20 Uhr und 22 Uhr. Der (echten) Polizei wurde ein Dutzend Anrufe gemeldet.