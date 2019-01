Bohmterheide/Sundern Am vergangenen Freitag fuhr Jürgen Westerkamp aus Sundern, Landwirt, Waldbesitzer und Vorsitzender der Jagdgenossenschaft, durch die Ortschaft vor den Toren des Wittlager Landes und insbesondere um sein Waldgrundstück „Im Tegedamm“.

Als er auf seiner Erkundungsfahrt den Blick zwischen die Bäume in seinem Waldstück richtete, entdeckte er zu seiner großen Überraschung sieben Wildschweine, die in aller Ruhe zwischen den Stämmen und im Unterholz umherspazierten.

Westerkamp informierte sofort Karlheinz Rodeck, den Jagdpächter in Sundern. Gegen drei Uhr nachmittags konnten dann acht Jäger zusammenkommen. Das gesamte Gebiet um den sogenannten „Jürdens Busch“ und einem anliegenden Senffeld wurde eingekreist. Mit Gewehren im Anschlag positionierten sich die Jäger.

Bereit zum sofortigen Abzug näherten sie sich vorsichtig der schwarzen Meute im Senf. Die Jäger hatten großes Glück und erwischten innerhalb von gut zehn Minuten sechs der sieben Schwarzkittel, die vom Wald aus nachmittags bereits ins anliegende Senffeld in Deckung gewandert waren, weil sie dort ohne große Mühe einen gedeckten Futtertrog in der Natur vorfanden.

Das siebte Wildschwein entkam über einen tiefen Graben und floh durch die Hausgärten.

„Sieben Wildschweine, es handelt sich um sogenannte weibliche Überläufer aus dem letzten Jahr, auf einen Schlag so schnell zu erlegen, das ist schon ein Erfolg“, so Karlheinz Rodeck, der aber auch ausdrücklich betont, dass so ein Unterfangen nicht ungefährlich ist und nur mit mehreren Jägern angegangen werden kann. Wildschweine können, wenn sie sich angegriffen fühlen, äußerst aggressiv reagieren.

Aktuell ist es ausdrücklich geboten, wenn die Jägerschaft Wildschweine verstärkt zur Strecke bringt, denn die afrikanische Schweinepest (ASP) ist in Osteuropa bereits angekommen.

Sie wird überwiegend von Wildschweinen übertragen und steht sozusagen vor den Toren Deutschlands. Die Seuche überträgt sich nur zwischen Haus- und Wildschweinen – andere Tierarten und der Mensch sind nicht betroffen.

Deshalb ist es wichtig, den heimischen Wildschweinbestand zu reduzieren. Er nimmt deutschlandweit seit 30 Jahren zu.