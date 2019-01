Bad Essen. Werbung muss auffallen, findet der gelernte Mediendesigner und Werbetechniker Lukas Schubert. Er ist seit Jahren im Geschäft. Im April hat er sich zusammen mit seiner Frau mit der Werbetechnikfirma Folienpiraten in Bad Essen selbstständig gemacht – und bereits Aufträge für Primark, Fortuna Düsseldorf oder Andreas Gabalier realisiert.

Weiß, petrol und grau: Die Beschriftung am neuen Ladenlokal der Folienpiraten in Bad Essen sticht ins Auge. Genau so, wie es auch die Werbung ihrer Kunden soll: „Das Design muss knallen“, sagt Lukas Schubert. Der 35-Jährige ist gelernter Mediengestalter. In den vergangenen Jahren kam er zusammen mit seiner Frau Martyna viel in der Region herum: Nach seiner Ausbildung arbeitete er bei einem der besten Carwrapper in Detmold, wie er sagt. Beim Carwrapping geht es um Fahrzeugvollbeklebung.

Später verschlug es den 35-Jährigen, der ursprünglich aus Osnabrück kommt, unter anderem nach Vechta, Haselünne und Rügen. Zuletzt arbeitete er in leitender Position in einer Firma in Lingen. „Da durfte ich nur noch planen und koordinieren“, sagt er. Selber anzupacken, das fehlte ihm.

„Ich wollte wieder back to the roots.“ Lukas Schubert

Lange von der Selbstständigkeit geträumt

Also zog er mit seiner Frau in deren Heimat Bad Essen. Vor einer Woche eröffneten sie dort ihr Ladengeschäft. Nebengewerblich betreiben die beiden bereits seit 2015 die Folienpiraten. Seit Mitte 2018 widmen sie sich diesem Geschäft voll und ganz. „Wir haben schon früh davon geträumt, uns selbstständig zu machen“, sagt Martyna Schubert. Die 31-Jährige ist gelernte Kauffrau und kümmert sich hauptsächlich um die Verwaltung und Buchhaltung. „Den Businessplan haben wir schon vor fünf Jahren geschrieben. Da steckt viel Herzblut drin.“



Umso mehr freuen sich die beiden, dass der Start so gut angelaufen ist. Dabei profitieren die Eltern von zwei Kindern auch von dem Netzwerk, das sich Lukas Schubert in den vergangenen Jahren aufbaute. Ein weiterer Vorteil: Der 35-Jährige könne etwas designen und das dann auch handwerklich umsetzen. „Das gibt es nicht häufig in der Branche“, sagt er.

Aufträge von Fußballstars

Über Empfehlungen erhielt Schubert Aufträge von großen Unternehmen. So arbeitete er zwölf Wochen lang nachts deutschlandweit in den Filialen des Textildiscounters Primark und beklebte dort mit angeforderten Werbetechnikern die Wände der Geschäfte entsprechend des neuen Unternehmenskonzepts. In Düsseldorf wandelte der 35-Jährige die ehemalige Esprit-Arena des Fußball-Bundesligisten Fortuna in die Merkur Spiel-Arena um. Auch einige Autosvon Fußballstars oder dem Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier beklebte er bereits.

„Es hat uns schon etwas geschockt, wie schnell das alles ging.“ Lukas Schubert

„Aber es ist cool, dass so große Aufträge kommen und man sie als Referenz angeben kann“, sagt Schubert. Der Fokus soll jedoch auf dem regionalen Standort liegen. Zusätzlich wollen die beiden noch ein drittes Standbein aufbauen. In einer Halle hinter dem Ladengeschäft sollen künftig nicht nur Fahrzeuge beklebt, sondern auch Schulungen angeboten werden, in denen Laien die Vollflächenbeschriftung erlernen können.

Anzeige Anzeige

Und wer weiß: Vielleicht entwirft Lukas Schubert irgendwann auch Designs für Yachten. Die Nachfrage sei da, es gebe nur nicht viele, die sich das trauen würden, sagt er und fügt hinzu: „Ich schon.“