Bad Essen. Reparieren statt wegwerfen, ist das Motto der Reparaturcafés. Weil der Treff in Ostercappeln so erfolgreich ist, soll nun auch einer in Bad Essen entstehen. Die Initiatoren suchen noch freiwillige Tüftler, die Spaß am Werkeln und Reparieren haben.

Vor allem elektrische Geräte wie Nähmaschinen, Toaster oder Rasierapparate haben die Helfer im Reparaturentreff Ostercappeln schon wieder in Gang gebracht. Mitbringen dürfe man "alles, was man tragen kann", sagt Andreas Korch, der durch einen Zeitungsbericht über Repair Cafés in Berlin auf die Idee gekommen ist und sie dann mit dem "Starken Dorf" in Ostercappeln umsetzte – mit Erfolg.



Reparieren statt wegwerfen

Seit einem Jahr gibt es den Treff in Ostercappeln und zu den monatlichen Terminen kommen rund 30 bis 50 Leute. Das Ziel des Treffs: Gegenstände, die eigentlich weggeworfen würden, wieder funktionsfähig machen. Das klappte bei rund 80 Prozent der 280 Teile, die im vergangenen Jahr vorbei gebracht wurden. Nebenbei gibt es Kaffee, Kuchen und Zeit für einen kleinen Plausch.

17 aktive Tüftler werken, löten, sägen oder nähen derzeit im Haus am Kirchplatz. "Aus Bad Essen sind einige nach Ostercappeln gefahren, um ihre Sachen reparieren zu lassen. Deshalb brauchen wir auch einen Treff in Bad Essen", sagt Ann Bruns von der Freiwilligenagentur Bad Essen. Zusammen mit Saskia Kreyenhagen plant sie den neuen Reparaturtreff im Trio (Treff im Ort) an der Schulallee.





Neuer Treff im Trio?

"Für Bad Essen habe ich schon zwei Leute, aber wir wollen noch mehr, die mitmachen und helfen wollen", sagt Korch. "Ich bin selbst Rentner und wir sollten unsere Qualitäten einsetzen." Man brauche auch Fachleute wie Elektriker, die sich mit den Sicherheitsanforderungen auskennen und Fehler bei elektrischen Geräten finden.

Tüfter oder Menschen im Ruhestand, die eine handwerkliche Ausbildung gemacht haben oder sonstige technische Vorkenntnisse besitzen, sucht Ann Bruns: "Aber wir wollen keine Konkurrenz für Gewerbetreibende sein, sondern bei kleinen Dingen helfen. Manchmal muss ja nur eine Stelle gelötet werden."

Anzeige Anzeige

Erster Treff am Dienstag

Genau wie in Ostercappeln soll dieser Treff einmal im Monat stattfinden. Wer Interesse am Tüfteln hat, kann am Dienstag, 22. Januar 2019, um 16 Uhr ins Trio an der Schulallee 2 in Bad Essen kommen und nähere Informationen erhalten. Weitere Auskünfte erteilen Saskia Kreyenhagen (Mobil: 0160/88 38 658), Ann Bruns (Mobil: 0171/70 64 175) und Andreas Korch (Tel.: 0 54 73/91 31 61).