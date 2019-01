Bad Essen. „Vorhang auf“, heißt es an den beiden kommenden Sonntagen, 20. und 27. Januar 2019, jeweils um 15.30 Uhr im Theaterwaggon der Kunstschule Bad Essen am Alten Bahnhof (Essener Straße 15).

Für kleine und große Leute ab 4 Jahren wird das Märchen „Schneeweißchen und Rosenrot“ gespielt. Seit nun schon etlichen Jahren verzaubert die Atmosphäre des Theaterwaggons der Kunstschule kleine und große Besucher. Erfahrene Waggontheaterbesucher wissen: Die Puppenspieler lassen sich immer etwas einfallen. So fand sich in einem Bühnenbild die Bad Essener Wassermühle wieder.

Ein sprechender Bär

Nun geht es bei der Märchenaufführung um Fragen wie „Was war das für ein riesiger Bär, der an einem kalten Winterabend um Einlass in ein Haus am Waldesrand bat und der sogar mit den Menschen reden konnte? Und was für eine Rolle spielte der geheimnisvolle Zwerg?

Puppenspieler und die Puppen freuen sich nun auf die Besucher. Eintritt pro Person: 4 Euro. Eine Reservierung (Montag bis Freitag zwischen 9 und 14 Uhr) ist wichtig unter Telefon: 05472/1487.