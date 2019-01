Rabber. Jennifer Schürmann aus Rabber ist vielseitig interessiert und engagiert. Für viele Menschen im Wittlager Land war sie das Gesicht des Kulturhistorischen Vereins Bad Essen, der sich das Mittelalter zum Thema gemacht hat und den sie zehn Jahre lang leitete.

Ob bei beeindruckenden Feuershows, mit stilechten Auftritten beim Historischen Markt oder die außergewöhnlichen Events „Spektakulum und Gaumenfreyd“ im „Alten Berghaus“ und im früheren Gasthaus „Auf dem Kampe“ oder auch ein Gastauftritt in der Fernsehverfilmung des Märchens „Allerleirauh“: Jennifer Schürmann war als Zeitreisende immer mittendrin und nicht nur Zuschauerin.

„Allerleirauh“ übrigens ist ein viel beachteter deutscher Märchenfilm aus dem Jahr 2012. Er beruht auf dem gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm und wurde vom NDR für die ARD-Reihe „Sechs auf einen Streich“ produziert. Mit Wittlager Beteiligung.

Die gebürtig aus Bramsche stammende gelernte Industriekauffrau Jennifer zog vor 18 Jahren in die Gemeinde Bad Essen und lebt gemeinsam mit ihrem Mann Sven, der Berufsfeuerwehrmann aus Überzeugung ist, in Rabber.

Soya und Kingston

Geheiratet wurde in der Katharinenkirche Barkhausen, sie im mittelalterlichen Gewand, er in der Rüstung des Ritters.

Ihre Hobbys beschreibt die 45-Jährige mit „mittelalterliche Darstellungen des 12. Jahrhunderts präsentieren, Kickboxen und Zeit mit unseren Hunden Soya und Kingston verbringen“. Wobei Letzteres besonders wichtig ist, denn Hunde und das Thema Tierschutz sind für die Hundeversteherin aus Rabber ein sehr wichtiger Teil ihres Lebens.

Nachdem sie aus gesundheitlichen Gründen den Beruf der Industriefauffrau mit dem Schwerpunkt Lohn- und Finanzbuchhaltung aufgegeben hat, macht sie nun „mein Hobby Hunde zum Beruf“.

Einsatz für Tierschutz

Neben ihrem Einsatz für den Tierschutz („Tiere haben ein Recht auf ein artgerechtes Leben ohne Leiden“) als freiwillige Helferin für „Bullterrier in Not“ absolviert sie eine Ausbildung zur Hundeerzieherin und Verhaltensberaterin.

Jennifer Schürmann betont: „Ich engagiere mich auch für mehr Aufklärung statt starrer Rasselisten. Hunde und ihr Verhalten ist nicht über das Einordnen in Listen zu fassen. Menschen machen Hunde zu dem, was sie sind. Es geht um mehr fachlich-korrekte Aufklärung für ein richtiges Verhalten vom Mensch zum Hund, um Beißvorfälle zu vermeiden. Nicht ohne Grund heißt es, der Hund sei der sechste Sinn des Menschen. Hunde spüren und begreifen sehr viel mehr, als wir glauben.“

In wenigen Tagen, am 19. Januar, steht für Jennifer Schürmann die Eröffnung des Fachgeschäftes „Dog Mondo“ für Hundenahrung und Zubehör am Sonnenbrink 2 in Bad Essen (Ecke Schledehauser Straße) an: „Ich möchte Menschen mit ihrem Vierbeiner fachlich und professionell beraten, in allen Dingen rund um den Hund, auch vor einem möglichen Hundekauf.“ Ferner ist für dieses Jahr auch noch die Eröffnung einer Hundeschule geplant. „Stillstand ist eben nix für uns“, sagt die Hundeexpertin und lacht.