Bad Essen. Frische Blumen und kulinarische Genüsse sind das Markenzeichen von Blütengenuss. Nach kurzer Renovierungspause feiert diese gute Adresse an der Lindenstraße 33 am Freitag, 11. Januar, Wiedereröffnung unter neuer Leitung.

Hell und frühlingsfrisch präsentiert sich Blütengenuss pünktlich zur Wiedereröffnung. Wer den Laden betritt, wird von freundlichen Mitarbeitern und einem Meer aus Blumen empfangen. Liebevoll hat Heike Becker-Vette Schnittblumen und Topfpflanzen mit ausgesuchten Accessoires kombiniert. Man spürt die langjährige Erfahrung, die die Floristin mitbringt. Seit 38 Jahren übt sie den Beruf mit Liebe und Leidenschaft aus, hat bereits bei Blumen Honermeyer ihre Ausbildung absolviert und ist dem Geschäft treu geblieben, das sie jetzt, nach der beruflichen Neuorientierung von Vorbesitzerin Gunhild Honermeyer, selber leiten wird. Kreative Floristik – für besondere Anlässe, als Geschenk oder auch, um sich selbst zu verwöhnen, bietet sie ihren Kunden. „Dabei stehen für uns immer die individuellen Kundenwünsche im Vordergrund – vom romantischen Bukett bis zum modernen Gesteck“, betont die Fachfrau.

Apropos Verwöhnen: Kulinarisches, um sich oder seine Gäste zu verwöhnen, bietet die Genuss-Abteilung von Blütengenuss. Sie wird, neben der Kochbar, jetzt von Jutta Lange geleitet und bietet Bad Essener Urmeersalzprodukte, ein umfangreiches Sortiment an Senf- und Essigzubereitungen, Pasta, Marmeladen und Dips, an edlen Bränden und Likören und an deutschen, italienischen und spanischen Weinen – überwiegend aus biologischem Anbau. Ebenso wie bei der Floristik werden die Delikatessen auch auf Wunsch repräsentativ als Geschenk verpackt.

„Juttas Kochbar“ steht nach wie vor für gesellige Kochevents und professionelle Kurse unter Anleitung von Küchenchefin Jutta Lange. In der großzügigen Küche zaubert die Diplom-Oecotrophologin mit Gästen und Teilnehmern dabei aus frischen Zutaten raffinierte Gerichte, die anschließend im modernen Landhaus-Ambiente des Wintergartens bei einem guten Tropfen gemeinsam genossen werden. Sonntagsnachmittags zu den Öffnungszeiten von Blütengenuss werden hier regelmäßig Kaffee- und Teespezialitäten sowie selbst gebackene Kuchen serviert.

Die Wiedereröffnung von Blütengenuss wollen Heike Becker-Vette und Jutta Lange mit ihren Kunden feiern und freuen sich schon, sie am Freitag, 11. Januar, ab 9 Uhr mit einem Glas Sekt und einem kleinen Imbiss begrüßen zu dürfen.