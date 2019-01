Aktuell versuchen Betrüger im Wittlager Nachbarkreis Minden-Lübbecke mit einem Erpresserschreiben per E-Mail an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Archivfoto: imago/Jochen Tack

Kreis Minden-Lübbecke. Nach dem Enkeltrick und der „Glas-Wasser-Masche“ an der Haustür gibt es neue Versuche an das Geld anderer Menschen zu kommen: Aktuell versuchen Betrüger im Wittlager Nachbarkreis Minden-Lübbecke mit einem Erpresserschreiben per E-Mail an das Geld ihrer Opfer zu gelangen.