Eielstädt. Die äußerste südliche Spitze der Ortschaft Eielstädt in der Gemeinde Bad Essen markiert der sogenannte „Lange Stein“ oder auf Plattdeutsch „dai lange Stäin“.

Er steht zugleich an der Gemeindegrenze der heutigen Gemeinde Bad Essen zur südlich angrenzenden Stadt Melle.

Der lange Stein ist ein Naturstein aus dieser Region, der hochkant aufgestellt wurde und knapp einen Meter aus dem Boden ragt. Angrenzend befindet sich eine Ruhebank. Rundum gibt es Waldwiesen und eingezäunte Weiden, sodass der Wanderer von der Ruhebank eine gute und weite Rundumsicht in Stille genießen kann.

Der Stein muss an diesem Standort schon „ewige Zeiten“ stehen, denn es ist nicht mehr bekannt, wann er aufgestellt wurde; wohl kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Der frühere Gemeinderat Eielstädt dürfte diese Initiative unterstützt haben.

Ob der Name nur darauf zurückzuführen ist, dass der Stein eine ziemliche Länge aufweist und keine runde Form hat ? Manchmal ranken sich um solche Steine auch volkstümliche Geschichten, die jedoch bisher nicht bekannt geworden sind.

Bisher ist es dem heimatkundlichen Arbeitskreis um Wolfgang Mönter nicht gelungen, Aufzeichnungen als Begründung für den „Langen Stein“ zu finden.

Zu erreichen ist der „Lange Stein“ von der östlichen Seite über Hüsede-Rattinghausen, nämlich über den Waldwirtschaftsweg, der zu dem ehemaligen Natur-Campingplatz von Malermeister Werner Huge führt, den es dort nach dem Ableben des Gründers nicht mehr gibt. Von der Wegschranke sind es noch 1,5 Kilometer Fußweg. Auch von der Westseite über den Essenerberg ist der Natur-Ruheplatz von der Landesstraße 84 aus zu erreichen. Der „Lange Stein“ ist nicht mit einer Informationstafel gekennzeichnet.

Zwei andere Steine in der Gemeinde Bad Essen an der alten Heerstraße nach Minden (B 65) erinnern an einen Mord. Bei einem Streit zwischen zwei Müllergesellen erwürgte „Speck-Lammert“ den „Schnätt-Göttchen“. Als er erkannte, was er getan hatte, richtete er sich selbst und erhängte sich an einer Linde, die damals dort stand.

Die beiden Kreuze wurden, so ist es in den Wittlager Heimatheften nachzulesen, zur Erinnerung an die böse Tat aufgestellt, das aufrechte für „Schnätt-Göttchen“.