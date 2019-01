Bad Essen. Alljährlich ist das Dreikönigsfest Anlass für Kinder der katholischen Gemeinden, den Segen in die Häuser zu bringen und Spenden zu sammeln für ihre Altersgenossen in aller Welt, denen es nicht so gut wie ihnen selbst geht.

Meistens „schwärmen“ die Sternsinger am Sonntag nach dem Dreikönigstag aus, in diesem Jahr fiel der 6. Januar punktgenau auf einen Sonntag, und so zogen 25 Sternsingerkinder, verkleidet als die heiligen Drei Könige aus dem Morgenland, durch die Straßen von Bad Essen und brachten den Segen für das neue Jahr 2019. Nach einem feierlichen Gottesdienst in der Marienkirche gingen sie in sechs Gruppen, begleitet von je einem Elternteil, los und besuchten sowohl viele private Häuser, aber auch die Seniorenheime in der Gemeinde und die evangelischen Kirchen in Rabber und Bad Essen.

In den Grundschulen

Auch in den drei Grundschulen in Lintorf, Wehrendorf und Bad Essen wurde die Sternsingeraktion im Advent in allen Klassen vorgestellt, und dort werden die Sternsinger am heutigen Mittwoch mitten im Schulalltag zu Besuch kommen und den Kindern und dem Lehrerkollegium den Segen für das neue Jahr bringen.

Die Organisation der Sternsingeraktion in der St.- Marien-Gemeinde Bad Essen liegt in den Händen von Juliane Wertulla und Gemeindereferentin Marie Pieck.

Dabei konnten in diesem Jahr 3000 Euro gesammelt werden, die in diesem Jahr Kindern im Partnerland Peru und dabei speziell Kindern mit einer Behinderung zugutekommen.

In den Bistümern

Die Sternsingeraktion wird seit fast 60 Jahren von den katholischen Bistümern in ganz Deutschland durchgeführt und vereint jedes Jahr 300000 Kinder in der weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder in aller Welt.