Osnabrück. Die am Sonntag in Bad Essen wegen einer Schlägerei abgebrochenen Wittlager Hallenfußball-Altkreismeisterschaften erregen weiter die Gemüter. Nach der Prügelei schieben sich Beteiligte die Schuld zu. Aller Voraussicht nach wird sich das Kreissportgericht Osnabrück-Land des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) bald mit dem Fall beschäftigen müssen.

Eine Menschentraube mit etwa 20 bis 25 Beteiligten, ein unübersichtlicher Tumult mit prügelnden und verletzten Personen, eine große Blutlache mitten auf dem Spielfeld: An ein Fußballturnier erinnerte die Szenerie am Sonntagnachmittag in der Sporthalle am Gymnasium Bad Essen wahrlich nicht mehr. Folgerichtig entschied sich Ausrichter TuS Bad Essen um Fußballobmann Holger Sieker dazu, die Wittlager Hallenfußball-Altkreismeisterschaften abzubrechen.

Was ist passiert?

Wie und warum es zu der Schlägerei gekommen ist, lässt sich bislang immer noch nicht abschließend klären. Beteiligt waren Spieler und Verantwortliche der A-Junioren der SG Ostercappeln/Schwagstorf/Venne und der ersten Herrenmannschaft des FC Sultan Spor Bad Essen. Die beiden Teams traten in der Vorrunde gegeneinander an. Laut Zeugenberichten war das Duell emotional aufgeladen. Die Stimmung wurde von beiden Seiten angeheizt. Es kam zu Beleidigungen, vielen Fouls und einigen Zeitstrafen. Auch nach der Partie wurden die Scharmützel fortgesetzt. Ihren Höhepunkt fanden die Streitigkeiten etwa eine Stunde später mit dem Abpfiff des Spiels zwischen Sultan Spor und TV 01 Bohmte, als es zu einem wilden Handgemenge kam, das auf der Tribüne begann und auf dem Spielfeld endete. Was genau passierte, beschreiben beteiligte Personen im Gespräch mit unserer Redaktion völlig unterschiedlich.

Pöbeleien und Provokationen

Nail Konya, Trainer des A-Jugendteams der SG, hat bei der Prügelei einen Nasenbeinbruch, Prellungen, mehrere Wunden im Gesicht und eine klaffende Platzwunde am Kopf erlitten. Während des direkten Duells seien seine Spieler von Sultan-Akteuren "auf übelste Art und Weise" beschimpft worden, sagt Konya. Auch danach sei es auf den Rängen und vor der Halle zu Pöbeleien und Provokationen gegen seine Mannschaft gekommen. Laut Konya habe sich die Situation dann etwas beruhigt – bis zur Partie zwischen Sultan Spor und Bohmte (1:5).

Prügelattacke auf Trainer

Der klare Sieg von Bohmte sei von seinen Schützlingen bejubelt worden, bestätigt Konya. Einige Spieler von Sultan Spor hätten sich daraufhin erneut zu Beschimpfungen hinreißen lassen. Er habe sich dann schützend vor sein Team stellen wollen, sagt Konya, als er von einem Sultan-Spieler aufgefordert worden sei, "vor die Tür zu gehen, um die Angelegenheit dort zu klären". Noch bevor er deeskalierend hätte eingreifen können, habe er schon den ersten Schlag abbekommen. Im Anschluss soll der Coach von mindestens zwei Sultan-Akteuren heftig mit Schlägen und Tritten attackiert worden sein. Auch als der 48-Jährige bereits auf dem Boden lag, soll es zu weiteren Prügelattacken gekommen sein.

Hat Trainer die Schlägerei angezettelt?

Sadik Varol, 1. Vorsitzender von Sultan Spor und gleichzeitig Torwart der Herrenmannschaft, war nach eigenen Angaben passiv bei den Auseinandersetzungen dabei. Seinen Schilderungen zufolge sei es Konya selbst gewesen, der die Ereignisse durch sein „verantwortungsloses Verhalten vor seinen eigenen Spielern und den Zuschauern“ zum Eskalieren gebracht habe. Unmittelbar nach Spielende zwischen Sultan Spor und der A-Jugend habe sich Konya in "heftige und unschöne Wortgefechte" verstrickt. Danach habe Varol den Trainer zurückhalten müssen. "Denn es sah so aus, als wollte er einen meiner Spieler angreifen. Um Schlimmeres zu vermeiden, habe ich letztendlich persönlich den SG-Trainer unter die Arme greifend umarmt und ihn mit körperlicher Anstrengung bis zur Tribüne bringen müssen."

Notwehr von Sultan-Spieler?

Nachdem sich die Lage kurzzeitig entspannte hatte, habe sie sich laut Varol wieder verschärft, als das Spiel von Sultan Spor gegen Bohmte abgepfiffen wurde. Es sei wieder zu Wortgefechten gekommen, woraufhin der Trainer angefangen habe, einen Sultan-Akteur von hinten zu schlagen. "Völlig verständlich, dass sich unser Spieler hier zur Wehr setzt", sagt Varol: "So kommt es erst zur totalen Eskalation." Der 42-Jährige ergänzt: "Ich möchte jedoch ausdrücklich betonen, dass ich alles weitere danach scharf kritisiere und verurteile."

Anzeige Anzeige

Polizei ermittelt

Die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen in Bad Essen vor Ort war, hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, werde gegen zwei Sultan-Spieler, 36 und 27 Jahre alt, wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Gegen Konya liegen keine Anzeigen vor.

Wie geht es weiter?

Kommt es während eines Fußballspiels zu einem "normalen" Platzverweis (Notbremse, absichtliches Handspiel, Schubserei), liegt das Strafmaß im Ermessen des Staffelleiters. Als zuständiger Vorsitzender des Spielausschusses legt er dann die Sperren für die Akteure fest. Allerdings: Nach Einsicht der Spielberichte und der Berichte der Schiedsrichter kann der Spielausschuss jedoch entscheiden, die Angelegenheit an das Sportgericht weiterzugeben. Dazu zählen besondere Vorkommnisse wie beispielsweise Spielabbrüche oder Schlägereien. Im Gegensatz zum Sportgericht dürfen Staffelleiter nämlich nicht ermitteln, keine Zeugen befragen und keine Gegenseite anhören.

Berichte liegen noch nicht vor

Der Belmer Lars Haucap ist als Spielausschuss-Vorsitzender für die Hallenturniere im südlichen Osnabrücker Landkreis verantwortlich. Im Gespräch mit unserer Redaktion teilte er mit, dass ihm bislang noch nicht alle Berichte vorliegen. Eine Entscheidung stehe deshalb noch nicht fest. Angesichts der gravierenden Umstände dürfte es jedoch außer Fragen stehen, dass der Fall zum Kreissportgericht Osnabrück-Land des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) wandert. Vorsitzender des Gerichts ist Michael Vlaminck. Üblicherweise werden in solchen Angelegenheiten die Beteiligten zu einer schriftlichen Stellungnahme aufgefordert, sagt Vlaminck. Danach könne eine mündliche Verhandlung anberaumt werden.

Welche Strafen sind möglich?

Gewalttätige Akteure könne das Gericht bis zu zwölf Monate sperren, sagt Vlaminck. Zudem sei es möglich, Geldstrafen für die betroffenen Vereine zu verhängen. In besonders schweren Fällen könne das Gericht darüber hinaus beantragen, Beschuldigte aus dem Verband auszuschließen. Darüber dürfe aber nur das Präsidium des Niedersächsischen Fußballverbandes entscheiden, stellt Vlaminck klar.

Getrennt davon zu sehen sind strafrechtliche und zivilrechtliche Folgen, die die Beteiligten erwarten könnten.

Sultan Spor prüft Angelegenheit

"Dass Zuschauer oder Spieler, egal aus welchem Lager, eine auf dem Boden liegende Person attackieren, liegt nicht in meinem Akzeptanzbereich", sagt Sultan Spors Vorsitzender Varol. Er kündigt an, die Angelegenheit intern gründlich prüfen zu wollen.

Ausrichter will Geschehnisse aufarbeiten

Auch der TuS Bad Essen will als Veranstalter des Turniers die Geschehnisse in den kommenden Tagen und Wochen erst einmal aufarbeiten. Den Wettbewerb abzubrechen sei letztendlich die richtige Entscheidung gewesen, sagt Turnierleiter Sieker: "Weder die Spieler noch die Zuschauer hatten nach den Aktionen noch Lust auf Fußball." Dass das vorzeitig beendete Turnier noch einmal fortgesetzt wird, schließt Sieker aus. Zum jetzigen Zeitpunkt könne er außerdem nicht versprechen, dass es 2020 eine Wiederauflage der traditionsreichen Wittlager Hallenfußball-Altkreismeisterschaften geben wird.