Altkreis Wittlage. Schneemassen wie derzeit in Süddeutschland sind zwar im Wittlager Land noch nicht gefallen, doch der nächste Winter kommt auch hier bestimmt. Wie ist der Winterdienst geregelt? Welche Pflichten haben Bürger und die Gemeinden?

Die Aufgaben des Winterdienstes teilen sich generell in zwei Zuständigkeitsbereiche auf. Hierzu verpflichtet sind neben der Kommune im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflichten als Straßenbaulastträgerin des gemeindlichen Straßennetzes auch alle privaten Grundstücks- oder Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte oder ihnen dinglich gleich gestellte Personen.

Straßen, Wege und Plätze

Die Winterdienstaufgaben der Kommune erstrecken sich auf die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze und richten sich nach der konkreten Gefährdungslage. „Hierbei sind Art und Bedeutung des Verkehrsweges, genauso wie die potenzielle Gefährlichkeit und der zur erwartende Verkehr zu berücksichtigen“, so die Bad Essener Satzung.. Diese Parameter bestimmen für die Gemeinde den Zeitpunkt und die Häufigkeit der Winterdiensttätigkeit.

Prioritäten festlegen

Zudem kann die Gemeinde die Reihenfolge der Straßenzüge, die geräumt werden sollen, selbst festlegen. Es ist also Sache der jeweiligen Gemeinde, Räumgebiete und Prioritäten der Räumarbeiten zu bestimmen. Hierbei sind primär verkehrswichtige und gefährliche Straßen zu berücksichtigen. Welche Wege gelten als gefährlich? Das sind laut Bad Essener Satzung scharfe, uneinsichtige oder sonst schwierig zu durchfahrende Kurven, starke Gefällestrecken, unübersichtliche Kreuzungen und Straßeneinmündungen, auffallende Verengungen und zur Glätte neigende Brücken. Als verkehrswichtig werden verkehrsreiche Durchgangsstraßen, Ortsdurchfahrten von klassifizierten Straßen und die viel befahrenen innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen, die Schulbusstrecken und die Straßen in Gewerbegebieten eingeordnet.

Die privaten Straßenanlieger

Welche Pflichten haben die privaten Straßenanlieger? Bei Schneefall müssen Gehwege in der Gemeinde Bad Essen mit einer geringeren Breite als ein Meter ganz, die übrigen mindestens in einer Breite von einem Meter freigehalten werden. „Ist ein ausgebauter Gehweg nicht vorhanden, so ist ein entsprechend breiter Streifen neben der Fahrbahn oder, wo ein Seitenraum nicht vorhanden ist, am äußeren Rande der Fahrbahn freizuhalten“, so die Regelung in der Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die Verpflichtung bezieht sich werktags auf die Zeit zwischen 7 und 19 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen auf die Zeit zwischen 8 Uhr und 19 Uhr.

Abstumpfende Mittel

Bei Glätte müssen Anlieger dafür sorgen, dass Gehwege mit Sand oder anderen abstumpfenden Mitteln so bestreut sind, dass ein sicherer Weg für Fußgänger vorhanden ist. Ist ein ausgebauter Gehweg nicht vorhanden, so ist ein entsprechend breiter Streifen neben der Fahrbahn oder, wo ein Seitenraum nicht vorhanden ist, am äußersten Rand der Fahrbahn zu bestreuen. Bei eintretendem Tauwetter sind die Gehwege von dem vorhandenen Eis zu befreien.

Die von Gehwegen und Gossen geräumten Schnee- und Eismassen dürfen übrigens nicht so gelagert werden, dass dadurch der Verkehr auf der Fahrbahn und dem Gehweg gefährdet wird.

Und schließlich dürfen zur Beseitigung von Schnee und Glätte keine Chemikalien verwendet werden. Streusalz ist nicht grundsätzlich verboten, soll aber nur in Ausnahmefällen benutzt werden, so die Kommunen.

Eine Ordnungswidrigkeit

Die Vernachlässigung der Räum- und Streupflicht stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit Geldbuße geahndet werden. Zudem besteht bei einer Vernachlässigung des Winterdienstes die Gefahr, dass ein Passant stürzt und dieser den Anlieger verklagt sowie regresspflichtig macht.