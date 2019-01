Börninghauser Open Air 2019: Eggetal rockt in diesem Jahr am Bansen MEC öffnen

Die Heavy-Metal-Rocker von „Teaser“ waren auch beim ersten Bergfest 2013 mit von der Partie. Foto: Verein „Wir im Eggetal“

Börninghausen. Egal, was 2019 sonst noch bringt: Das neue Jahr wird auf jeden Fall wieder ein Bergfest-Jahr. Am Samstag, 29. Juni, findet das Börninghauser Open-Air-Konzert nach 2013 und 2015 zum dritten Mal statt – diesmal allerdings in neuer Kulisse.