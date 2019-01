Altkreis Wittlage. Am Anfang des Jahres 2019 nehmen wir die Betrachter mit auf eine luftige Reise über das Wittlager Land. Aus der Vogelperspektive sind Veränderungen in Region sehr deutlich zu erkennen, der Abstand macht hier den Unterschied.

Es hat sich im vergangenen Jahr viel getan in Wittlager Landen, das fällt bei der Betrachtung sofort auf. Sowohl private „Häuslebauer“ wie auch Gewerbetreibende sind im Altkreis gut aufgehoben, die drei Gemeinden stellen Bau- und Gewerbegebiete zur Verfügung. Ganz besonders ist im Westen viel Neues zu sehen, denn die Firma Häcker Küchen hat südöstlich von Venne unübersehbar ein riesiges Projekt begonnen.

Selbst fliegend gemacht

Hinter Haaren wird in diesem Jahr die Bundesstraße 51 mit einer neuen im Bau befindlichen Umgehung in Betrieb gehen, die Bauarbeiten sind für Berufspendler täglich zu sehen. Die Fotos sind übrigens noch selbst fliegend gemacht, heißt, der Fotograf war mit an Bord. Das geht auch heute bodenständig mit einer Drohne, wie sie heute überall im Einsatz ist. Bei den Wittlager Luftsportlern sind Drohnen nicht verbreitet, die Modellflieger haben übrigens ein sehr gespaltenes Verhältnis zu den „fliegenden Automaten“.

Mit 16 Megapixel Auflösung

Für Luftaufnahmen verwendet unser Fotograf eine Bridgekamera mit 16 Megapixel Auflösung, die einen motorischen Zoom besitzt und einen elektronischen Sucher hat. „Bei einer Spiegelreflexkamera muss ich den Bildausschnitt mit der Hand zoomen, also sind zwei Hände im Einsatz. Der Motorzoom ermöglicht mir, das ich eine Hand für den Flieger habe, wenn ich auch mal allein unterwegs bin. Für Luftaufnahmen reicht eine Brennweite um 150 Millimeter“, so Lüke. Es braucht sehr viel Erfahrung, um das Motiv zu finden und auch bei notwendigen Kurven im Auge zu behalten. Bei Fotowetter ist es auch oft sehr unruhig in der Luft, da Aufwinde und Windböen die Sache nicht einfacher machen.

So manches Foto wird vielleicht zu einem Rätsel, aber als Auflösung gibt es ja den Erklärungstext unter dem Bild.