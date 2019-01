Harpenfeld. Die Harpenfelder Ortsfeuerwehr hielt ihre Jahreshauptversammlung ab. Ortsbrandmeister Michael Goers blickte in seinem Jahresbericht auf das vergangene Jahr zurück. Vier junge Kameraden wurden zudem befördert.

Nach einem Essen begrüßte Goers die Kameraden sowie als Gäste Gemeindebrandmeister Jobst Wilker und Ortsbürgermeister Wolfgang Kirstein-Bloem. Laut Jahresbericht gehörten der Wehr zum Jahresende 19 Aktive mit einem Durchschnittsalter von 38,9 Jahren an. Ein jugendliches Mitglied engagiert sich in der Gemeindejugendfeuerwehr. Zwölf Personen zählt die Altersabteilung. Weiterhin gibt es 18 fördernde Mitglieder.

Sieben Brände im Jahr 2018

Die Wehr rückte zu insgesamt sieben Bränden und sechs Hilfeleistungen aus. In der Summe wurden bei Einsätzen, Ausbildungsveranstaltungen und sonstigen Diensten 1.042 Stunden zum Wohle der Allgemeinheit geleistet. Mehrere Feuerwehrkräfte nahmen an Lehrgängen auf Kreis- und Landesebene teil. Veranstaltungen innerhalb der Ortschaft sowie in der Gemeinde wurden unterstützt.

49 Hilfeleistungen

Gemeindebrandmeister Jobst Wilker nannte Zahlen zum Einsatzgeschehen auf Gemeindeebene. Es gab 2018 49 Hilfeleistungen und 45 Brandeinsätze. Er dankte der Harpenfelder Wehr für ihren Dienst und betonte, dass die Gemeinde auf jede Ortsfeuerwehr und jede Feuerwehrkraft angewiesen sei.

Ortsbürgermeister Wolfgang Kirstein-Bloem, selbst aktiver Feuerwehrmann, sprach den Dank im Namen der Ortschaft für die Brandbekämpfung, den Brandschutz und die Unterstützung bei Veranstaltungen aus. Er zeigte sich erfreut, dass im vergangenen Jahr zwei junge Kameraden in die Feuerwehr aufgenommen werden konnten.

Beförderungen ausgesprochen

Bevor Beförderungen ausgesprochen wurden, wurde Peter Bucksch, der am 7.1.1977 in die Wehr eintrat, aus der Einsatzabteilung verabschiedet. Bucksch bekleidete von 2004 bis 2014 das Amt des Schriftführers. Michael Goers dankte im Namen der Kameraden Bucksch, der in mehr als 40 Jahren bei der Feuerwehr „immer vollen Einsatz zeigte“.

Zum Schluss der Versammlung beförderte der Gemeindebrandmeister Jannik Schiller und Simon Bloem zum Feuerwehrmann sowie Christoph Hüsemann und Maximilian Schiller zum Oberfeuerwehrmann.