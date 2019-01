Börninghausen. Der Chor „Lunedi sera“ gibt am Samstag, 12. Januar, ein Konzert in der St.-Ulricus-Kirche in Börninghausen.

Die Weihnachtszeit dauert nicht nur vom 24. bis 26. Dezember, sondern noch einige Wochen im neuen Jahr.

So endet in der katholischen Kirche die Weihnachtszeit traditionell mit dem Fest „Maria Lichtmess“ am 2. Februar, das zur Darstellung des Herrn im Tempel 40 Tage nach Weihnachten gefeiert wird.

Deshalb möchte auch der Chor „Lunedi sera“ unter der Leitung von Bärbel Kuhlemann mit einem Konzert am 12. Januar, dem Stern nachsinnen. Die Veranstaltung in der evangelischen St.-Ulricsu-Kirche in Börninghausen beginnt um 17 Uhr.

Im Stall von Bethlehem

Bei Kerzenschein möchten die Chormitglieder mit den Konzertbesuchern die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem feiern und von der großen Weihnachtsfreude singen, mal klassisch, mal aber auch mit modernem Liedgut, wie Gospels. Unterstützt werden sie dabei von Paul Kniezewski am Klavier, Friedhelm Diekemper am Saxofon und an den Drums, Katharina Tiberia an der Querflöte und der Bariton, Peter Krudup aus Bielefeld als Solist. Der Chor „Lunedi sera“ unter der Leitung von Bärbel Kuhlemann ist ein gemeinsamer Chor der Kirchengemeinden Bad Holzhausen und Börninghausen. Das Repertoire des Chores umfasst neben klassischen Gospels und Spirituals auch neue deutsche und englische Kirchenmusik. Der Eintritt am Samstag ist frei.