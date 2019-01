Bad Essen. Kaum hat das neue Jahr begonnen, „jagen“ sich im Wittlager Land bereits wieder die kulturellen Höhepunkte. So lädt der Lions Club Bad Essen Lea Wiehengebirge am Samstag, 19. Januar, 18 Uhr, zu einem karitativen Jazzkonzert auf Bührmanns Diele nach Bad Essen ein. Besonderer Gast ist die Schauspielerin Elisabeth Degen, die nicht nur die Moderation übernehmen wird.

Sie wird auch aus dem Buch „Nicht alle waren Mörder: Eine Kindheit in Berlin“ lesen, das ihr Vater, der renommierte Schauspieler Michael Degen im September 1999 herausbrachte. Als 1942 die ersten Bomben auf Berlin fielen, war Michael Degen gerade zehn Jahre alt. Ein Jahr später mussten er und seine Mutter in den Untergrund. Zwei Jahre lang war Degen immer auf der Flucht vor Verrat, Entdeckung und dem sicheren Tod – und verbrachte so seine Kindheit. Einfühlsam, ohne jede Sentimentalität und aus der Sicht des Jungen erzählt der bekannte Schauspieler seine Erlebnisse und erinnert sich liebevoll an die Menschen, denen er eigentlich sein Leben verdankt. Weiterer Special Guest ist die Sängerin Neele Pettig.

Die „Happy Jazz Society“

Den weiteren Abend gestalten drei Ensembles. Schon bei der Jazzband „Happy Jazz Society“ ist der Name Programm. „Ziel ist es, gute Musik zu machen, Freude zu übertragen, jazziges Flair zu verbreiten“, betont der Bad Essener Posaunist Dieter Litsche. Neben ihm gehören zur Band Eckhard Ditting, Trompete, Eddy Horn, Klarinette, Gründer Christian Hennig, Tuba/Helikon, und Lutz Schäfer, Banjo. Da sie mittlerweile seit über 40 Jahren bestehen, gelten sie als älteste amtierende Oldtime-Jazz-Band und wohl auch die beste in der Region.

In dieser Zeit haben sie sich mit ihrem frischen knackigen Dixieland im Frisco-Stil eine große Fan-Gemeinde erspielt. Aber auch alte deutsche Schlager im neuen Gewand gehören zu ihrem Repertoire und kommen beim Publikum immer gut an.

Mit Jazz auf höchstem Niveau wird an diesem Abend zudem die „La Palma Jazz Band“ - Rüdiger Quast, Tenorsaxofon, Dirk Güllemann, Klavier, Rolf Thiele, Schlagzeug, und Eddy Eden, Kontrabass - die Ohren des Auditoriums verwöhnen. Präsentieren werden sie Jazz-Standards, Latin, Swing oder Boogie-Woogie mal zurückhaltend, melodiös oder virtuos – auf jeden Fall packend und unterhaltend.

Harmonische Atmosphäre

Das Enchanté Quartett – Dunja Schäfer, Gesang, Malte Schwenker, Klavier, Malte Radoy, Schlagzeug/Percussion, Lutz Schäfer, Gitarre – hat sich 2010 formiert und steht für angenehme Lounge-Musik, besondere Arrangements und eine harmonische Atmosphäre. Mit einer Variation aus Bossa Nova, Chanson, Jazz, Swing, Film- und Musicalmelodien entführen sie die Konzertbesucher in die wunderbare Welt der Unterhaltungsmusik. „Ob in Duobesetzung oder gemeinsam mit Percussion, Bass und Piano geben wir jeglicher Veranstaltung eine besondere Note“, unterstreicht das Quartett.

An der Abendkasse

Das Jazzkonzert ist eine Veranstaltung für Kinder, die gemeinsam mit ihren Müttern Zuflucht vor häuslicher Gewalt im Frauenhaus Osnabrück gefunden haben sowie für die Telefonseelsorge Osnabrück. Eintrittskarten (10 Euro) sind an der Abendkasse erhältlich.