Zwei Babys, zwei Geburtsjahre in Lübbecke: Auf dem Foto ist links Belinay Aksan mit ihrer Mutter Sengül und Vater Emrah Aksan zu sehen. Rechts ist das Neujahrsbaby Ersan Aksan mit Mutter Kübra und Vater Mustafa Aksan. Foto: Christian Busse/Mühlenkreiskliniken

Lübbecke. Hollywood hätte es sich wohl kaum besser ausdenken können: Die beiden Brüder Mustafa und Emrah Aksan sind in der Silvesternacht im Krankenhaus Lübbecke-Rahden beide Papas geworden. Belinay ist am 31. Dezember 2018 um 19.19 Uhr geboren worden und ihr Cousin Ersan am 1. Januar 2019 um 4 Uhr. Wie das Leben so spielt.