Lintorf. Gehört und „mitbekommen“ hatte Annalena Schwettlick schon einiges über das, was sie heute macht. Vom Trainer, vom „Vorgänger“ und von Freundinnen, um prompt und längst zu wissen, dass die Entscheidung richtig war, nach dem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr beim VfL Lintorf zu absolvieren.

„Ich möchte Lehrerin werden“, sagt die 19-Jährige zielgerichtet und überzeugt von dem, was sie als Schülerin am Gymnasium Bad Essen mitbekam gerade auch bei ihrem besonderen Interesse an Geschichte als Leistungskurs. Deshalb will sie als Ziel im gymnasialen Bereich mit anspruchsvolleren Inhalten unterrichten, doch erst einmal für ein Jahr mit jüngeren Mädchen und Jungen ihre Erfahrungen in der Grundschule sowie im Verein machen.

Technik und Teamcharakter

Im Verein heißt im VfL Lintorf, in dem sie sportlich groß geworden ist und dabei an Volleyball nicht vorbeikam als Spielerin sowie Trainerin aktuell der U 14. Technik und Teamcharakter sind für sie besonderer Reiz an dieser Sportart, die ihr „sehr viel Spaß“ macht und dafür sorgt, „dass man stolz auf die erlernte Technik sein darf“. Dabei ist sie mit ihren 1,70 Metern eher klein gewachsen für diesen Sport mit entsprechenden Vorteilen in Beweglichkeit und Vielseitigkeit bis hin zur zentralen Rolle als Libera.

Etwas, was sie gerade den Jüngsten am hoch gespannten Netz beibringen kann., wenn Sport auf dem Stundenplan in der Grundschule oder eben Volleyball auf dem Trainingsplan im Verein steht, für den sie auch in Sachen Organisation und Hilfestellung stets bereit steht in entsprechend ausgefüllten Tagen mit „Doppelschicht“. Dabei hat sie die Trainer-C-Lizenz im Volleyball gleich zu Beginn des sozialen Jahres ab August angepackt und nach Seminaren in Westerstede mit der Prüfung in Hannover abgeschlossen hat.

An den „Rollenwechsel“ gewöhnt

Dabei hat sie sich schnell an den „Rollenwechsel“ gewöhnt, sprich den Kids in der Schule „erst mal meine Rolle klargemacht“, was „keine Probleme bereitete“ und womit sie „gut klargekommen“ ist. Ebenso wenig im Verein, wo diskutieren bei U 14-Mädchen „normal“ sei, auch mal zu widersprechen. Schließlich kann sie sich an sich selbst in diesem Alter erinnern und weiß um ihre Art, „dass mich nicht so schnell etwas auf die Palme bringt“, Als Typ sieht sie sich „organisiert und begeisterungsfähig“, was sie ebenso zu schätzen weiß wie diejenigen, die sich von ihr mitreißen lassen.