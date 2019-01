Bad Essen. Mit einem Benefizkonzert im Jugendtreff Trio am Samstag, 26. Januar, will die Musik:Ini aus Bad Essen Spenden für das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) sammeln.

„Der Eintritt und alle weiteren Gewinne, die durch das Konzert im Trio eingenommen werden, gehen direkt an das NKR. Auch Typisierungen sind vor Ort möglich, um selbst Stammzellenspender zu werden“, so die Organisatoren.

„Leben schenken – gegen Leukämie.“ Unter diesem Motto arbeitet das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellspender-Register seit 1996. Obwohl sich schon über 330.000 potenzielle Spender registriert haben, werden weiter neue gesucht. Denn noch immer komme für jeden zehnten Blutkrebskranken jede Hilfe zu spät, erklärt der NKR.

Typisierungsaktionen

Spendengelder braucht das NKR vor allem für Typisierungsaktionen und für die Öffentlichkeitsarbeit – damit noch mehr potenzielle Stammzellenspender erreicht werden können und auf diese Weise Blutkrebserkrankten immer geholfen wird.

Helfen wollen die „Bänt“ und „The Travelling Stone“. Sie verzichten beim Ini:Benefiz komplett auf ihre Gage. „Man kann auf der Bühne spielen – das macht uns Spaß – und tut gleichzeitig Gutes. Das ist doch perfekt!“, sagt Luis Ellermann, Schlagzeuger von der Bänt.

Rock- und Pop-Coverband

Sowohl die Mitglieder der Bänt als auch die Jungs von The Travelling Stone sind im Wittlager Land keine Unbekannten. Die Bänt als Rock- und Pop-Coverband spielte im vergangenen Jahr auf über 20 Auftritten in der Region. Für das Konzert im Trio suchen sie sich aus ihren über 100 Liedern, die sie in ihrem Live-Repertoire haben, die besten heraus.

Bandcontest „Rock in der Region“

Anfang Dezember standen die Mitglieder von The Travelling Stone noch beim Finale vom Bandcontest „Rock in der Region“ auf der Bühne, nun wollen sie als Teil des Benefizkonzerts weitere Stammzellenspender gewinnen. Dafür mobilisieren sie all ihre Fans, die sie durch ihre Auftritte bisher gewinnen konnten.

Anzeige Anzeige

Einlass ab 18 Uhr

Einlass ist im Trio ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro. Um 19 Uhr beginnen die Bands. Typisierungen können ab 18 Uhr vorgenommen werden.