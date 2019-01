Bad Essen. Die Straßen „Im Westort“ in Hördinghausen und der Lönsweg in Bad Essen sowie „Im Apfelgarten“ in Harpenfeld werden ausgebaut beziehungsweise fertiggestellt.

Darauf hatte Bürgermeister Timo Natemeyer in der Dezembersitzung des Gemeinderates hingewiesen.

Während einer Anliegerversammlung im Feuerwehrhaus in Hördinghausen Ende November waren die Planungen zum Ausbau der Gemeindestraße „Im Westort“ vorgestellt worden. Bei dieser Maßnahme wird zunächst der Wasserverband sämtliche Frischwasserleitungen sowie auch den Regenwasserkanal im Straßenkörper erneuern. Danach soll die Straße neu ausgebaut werden.

Ein Bereich einspurig

Aufgrund der Lage der weiteren Versorgungsleitungen kann, so Natemeyer, kein klassischer Ausbau in Asphalt erfolgen, sondern eine Befestigung in Pflaster. Ferner sei zu erwarten, dass die noch nicht bebauten Grundstücke veräußert werden und für eine Bebauung Abzweige aus der Straße herausgelegt werden müssen.

In der Anliegerversammlung wurden die bisher erstellten Planungen in Abstimmung mit den Anliegern dahingehend verändert, dass im mittleren Abschnitt der Straße „Im Westort“ eine rund vier Meter breite einspurige Verkehrsführung mit einer Ausweichsituation für den Begegnungsverkehr geschaffen wird.

Mit dieser Maßnahme solle der jetzigen Situation Rechnung getragen werden und zum anderen die Attraktivität für mögliche Abkürzungen vermindert werden.

Auch der Lönsweg in Bad Essen, ebenfalls eine Gemeindestraße, soll ausgebaut werden. In einer Anliegerinformationsveranstaltung wurden Planunterlagen durch die Ingenieurgruppe für Tiefbauwesen aus Osnabrück in verschiedenen Varianten vorgestellt. Mit den Anliegern wurde ein Ausbau, hauptsächlich in Pflasterbauweise, abgestimmt.

Anzeige Anzeige

Weg wird fortgeführt

So soll der bereits aus der Agnes-Miegel-Straße verlaufende Geh- und Radweg auf der Südwestseite in rotem Pflaster fortgeführt und die Straßenfläche in grauem Betonsteinpflaster befestigt werden. Der vorhandene Wendehammer soll in Asphaltbauweise erstellt werden. Auch diese Ausschreibung wird kurzfristig veröffentlicht werden, damit ein Ausbau 2019 erfolgen kann.

Ende August 2018 wurde, wie berichtet, der endgültige Ausbau der Erschließungsstraße im Baugebiet „Im Apfelgarten“ in Harpenfeld begonnen. Erschließungsträger dieses Baugebietes ist die Niedersächsische Landgesellschaft.

Der endgültige Ausbau sieht eine Erschließungsstraße in Asphaltbauweise mit einem abgesetzten, gepflasterten Gehwegbereich vor. Nach den bereits erfolgten Asphaltarbeiten werden in diesem Jahr die Kreuzungsbereiche in Pflaster und die Erschließungsstraße an die Bundesstraße ausgebaut. In diesem Bereich ist ein Gehweg, auf Hochbord abgesetzt, zur Erschließungsstraße vorgesehen.