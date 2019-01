Altkreis Lübbecke. Erneut haben Unbekannte im Wittlager Nachbarkreis Minden-Lübbecke einen Zigarettenautomaten gesprengt. Abermals wurde ein Automat in Schnathorst das Ziel von Kriminellen.

Die Tat dürfte sich nach ersten Ermittlungen der Polizei am frühen Mittwochmorgen gegen 1 Uhr ereignet haben. Vor Ort hörten Anwohner zu dieser Zeit einen lauten Knall und verständigten die Polizei, die daraufhin zum Tatort, der Straße „Henhop“ in Schnathorst, eilte.

Bei der hervorgerufenen Explosion wurde der Automat völlig zerstört. Der Fokus der unbekannten Täter wurde dabei vornehmlich auf die Entwendung des sich im Automateninneren befindlichen Bargeldes gelegt. Die entsprechenden Zigarettenschachteln blieben vor Ort zurück und wurden im Rahmen der Ermittlungen durch die Beamten sichergestellt.

Gibt es einen Zusammenhang ?

Schon Anfang November kam es an dem betreffenden Automaten zu einem Detonationsversuch, der jedoch missglückte. Außerdem war es in den vergangenen Wochen an Zigarettenautomaten in Büttendorf in der Büttendorfer Straße, in der Straße Bredenhop im Industriegebiet von Schnathorst sowie in Pr. Oldendorf an der Ecke Schulweg / Alwinstraße und jüngst in der Silvesternacht in der Pr. Oldendorfer Rathausstraße zu Automatensprengungen gekommen. Ob Zusammenhänge zwischen den Detonationen bestehen, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungsarbeit.