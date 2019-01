Wehrendorf. Wintermonate in Deutschland: starker Husten, Heiserkeit, ein Kratzen im Hals, Ohrenschmerzen, Kopfweh und Fieber. Das kennt man. In der Grundschule Wehrendorf herrschte dagegen ein Fieber anderer Art vor: das „Schachfieber“.

Zum Ausklang des Kalenderjahres nämlich fand in der Grundschule Wehrendorf das jährliche Schachturnier statt. Bereits zum fünften Mal kam zu diesem Anlass die Hälfte der Schülerschaft zusammen, um einen schönen Schachvormittag zu erleben und ihre Kräfte im Königsspiel zu messen. Auch mehrere Erstklässler waren wieder am Start, die bereits durch Trainingsspiele mit älteren Geschwistern oder beim Schachclub im Trio Bad Essen Erfahrung gesammelt hatten.

Großes Teilnehmerfeld

Aufgrund des großen Teilnehmerfeldes konnte natürlich nicht jeder gegen jeden spielen. Daher wurde wie zuvor auf den Modus des Schweizer Systems zurückgegriffen, bei dem der Computer den Spielern etwa gleichstarke Gegner zulost: Verliert man, so spielt man gegen einen anderen, der ebenfalls verloren hat, gewinnt man jedoch, so spielt man gegen einen Gewinner mit ähnlicher Gesamtpunktzahl.

Eröffnungen und Endspiele

Nach einer kurzen Taktikwiederholung zu Eröffnungen und Endspielen, zu der viele Kinder freiwillig bereits eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn gekommen waren, ging es los. Im Turnierverlauf zeigte sich, dass die typischen Ausrufe „Ha, ha! Schäfermatt! Ich hab dich reingelegt!“ an diesem Schulvormittag daher deutlich seltener zu hören waren als sonst, da die meisten diese Standardfalle abzuwehren wussten. Die tickenden Schachuhren jedoch sorgten bei dem einen oder anderen Schüler wieder für Zeitnot und Hektik im Spiel. Daher passierte es dann doch wohl mal, dass ein Erstklässler einem deutlich älteren Schüler die Dame stibitzen konnte und diese freudestrahlend empor hielt.

Über acht Runden

Nach einem fünfstündigen Schachmarathon, der auf Wunsch der Kinder statt über die üblichen sieben sogar über acht Runden ausgetragen wurde, konnten mehrere Schüler der Schach-AG, die zugleich auch regelmäßig im Trio trainieren, ihre ganze Routine ausspielen. Strahlender Sieger mit großem Pokal wurde der Drittklässler Moritz Rehmet mit 7,5 Punkten. Mit sehr souveräner Leistung gewann der Favorit sieben seiner acht Spiele und musste lediglich gegen das spielstärkste Mädchen des Turniers, Eileen Beckmann, ein Remis hinnehmen.

Auf dem zweiten Platz landete Leander Topp, gefolgt von Julian Strunk auf dem dritten Platz mit jeweils insgesamt sechs Siegen und zwei Niederlagen. Auch ihre sechs Punkte zeugen von einer konstant guten Leistung an diesem Schachvormittag. Bester Nachwuchsspieler wurde der Erstklässler Phelan Topp mit vier Punkten (4 S, 4 N), der sich Dank minimal besserer Buchholzwertung vor seinem Klassenkameraden Felix Niemann-Meinberg (3 S, 2 R, 3 N) platzieren konnte.

Doch auch ohne Pokal ging der Wehrendorfer Schulschachpokal 2018 für alle Kinder mit Urkunden und Trostpreisen erfreulich zu Ende und sorgte für gut gelaunte Gesichter auf dem Nachhauseweg.

Im Haus der Jugend

Am 22. Januar 2019 geht es für die zehn Schüler der Schach-AG dann wieder zum Haus der Jugend nach Osnabrück. Dort soll an die überaus erfolgreiche letzte Saison angeknüpft werden, in der die Wehrendorfer Kinder zunächst Vize-Kreismeister wurden und im folgenden Bezirksfinale sogar noch vor Osnabrück und Oldenburg den fünften Platz belegten. „Doch auch wenn diese Ergebnisse aufgrund der starken Konkurrenz kaum erneut realisierbar erscheinen, der Spaß am Schach ist ohnehin das Wichtigste“, so Schachleiter Daniel Adler.