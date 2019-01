Renommiertes Kammermusikensemble „The Chambers“ spielt in Bad Essen MEC öffnen

International unterwegs: Das Kölner Ensemble „The Chambers“ spielt das klassische Repertoire genauso virtuos wie Stücke der Popmusik. Foto: The Chambers

Bad Essen. Seit 2013 treten „The Chambers“, die aus der Jungen Philharmonie Köln hervorgingen, mit ihren Solisten europaweit als Kammermusikensemble auf. Am Sonntag, 27. Januar, kann sich das Publikum in der Kirche St. Nikolai in Bad Essen von der Qualität der acht Musiker überzeugen.