Harpenfeld. Die Marmeladenbude des Verschönerungsvereins Harpenfeld-;Lockhausen, die seit 40 Jahren beim Historischen Markt in Bad Essen präsent ist, überreichte eine Spende in Höhe von 1600 Euro für die Naturschutzarbeit vor Ort, „für „Störche und Natur“ der Heimat.

Der historische Ortskern von Bad Essen mit Norddeutschlands schönstem Fachwerkkirchplatz ist seit nun mehr als 40 Jahren Schauplatz des Historischen Marktes – einer folkloristischen Großveranstaltung, die schmucke Marktbuden, fröhlichen Tanz, Gemütlichkeit, ehrenamtliches Engagement für den guten Zweck und historische Vorführungen vereint.

„Die gute alte Zeit‘ lebt hier tatsächlich wieder auf“, pflegt dann Marktmeister Robert Wellmann zu sagen.

Wie in jedem Jahr konnten die zahlreichen Besucher auch im soeben zu Ende gegangenen Jahr 2018 wieder selbst gemachte Marmelade und Likör, Brote, Honig, Wein, Butter, Stoffe, Schmuck, historische Kleidung oder Tischwäsche in reichhaltiger Auswahl kaufen. Tänze und Musik aus alter Zeit, Bad Essener Blaudruck mit einem wiederentdeckten alten Muster, Holzpantinen und Landmaschinen anno dazumal, Pickert, Sauerkraut und vieles mehr machen den Markt aus. Und die Marmeladenbude des Verschönerungsvereins Harpenfeld-Lockhausen, die seit 40 Jahren dabei ist. Auch beim 44. Historischen Markt.

Eine Abordnung der Marmeladenbude übergab eine stattliche Spende, die durch den Verkauf auf dem Markt möglich wurde. Siegfried Lippert konnte einen Spendenscheck zugunsten der Weißstörche in Höhe von 1600 Euro in Empfang nehmen. Lippert, der sich ebenfalls seit vier Jahrzehnten für den Naturschutz in seiner Heimat engagiert, dankte für die Unterstützung.

Die Frauen der Marmeladenbude wiederum würdigten Lipperts Einsatz für die Weißstörche in der Gemeinde Bad Essen und im Wittlager Land, aber auch für Eulen und andere Tiere und Pflanzen.

Sie wählten bewusst „Störche und Natur“ als Förderziel, gelten die Störche doch als Indikator für den Artenreichtum einer Region. Wer Natur und Landschaft der Heimat schütze, der tue immer auch etwas, um dem Weißstorch und anderen Arten zu helfen, wurde betont.